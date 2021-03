Centro de Operações de Emergência em Saúde da Bahia orienta a não prescrição de cloroquina

O Centro de Operações de Emergência em Saúde da Bahia (Coes) emitiu nota técnica recomendando a não prescrição dos medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina para pacientes com infecção confirmada por Covid-19, que estejam internados em unidades estaduais ou contratualizadas pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab). Apenas a existência de outro diagnóstico que justifique o uso destes remédios deve embasar a receita.

A medida levou em consideração o acúmulo de evidências científicas da ausência de eficácia e o potencial malefício do emprego desses fármacos em pacientes com Covid-19. A recomendação foi publicada na terça-feira (30) no site da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e pode ser consultada como Nota Técnica 86.

O documento ressalta que não há benefícios clínicos no uso desses medicamentos para o tratamento da Covid-19 e remete ao Código de Ética Médica, no seu capítulo II, Direito dos Médico, inciso II, que evidencia ser direito do médico “Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.”

A orientação deve ser seguida por todas as unidades assistenciais de saúde da rede Sesab.