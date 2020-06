Centro e Cidade Baixa ficam sem água neste domingo (28)

Partes das regiões do Centro e da Cidade Baixa ficam sem água neste domingo (28). No primeiro caso, a Embasa vai interromper o fornecimento a partir das 8h por conta da continuidade da obra de requalificação da Avenida Sete de Setembro.

A paralisação por conta das obras na Avenida Sete vai atingir o Pelourinho e parte do bairro Dois de Julho, no trecho que vai da Rua do Cabeça até a Praça Castro Alves, além de parte do Santo Antônio, no sentido Pelourinho, até a Rua Direita.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 18h de amanhã, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa, com plena regularização estimada em até 24 horas após a finalização dos trabalhos. A interrupção temporária não deve afetar os imóveis que têm reservatório em casa para suprir a demanda de um dia.

A Embasa vai aproveitar para substituir 1 km de trechos de tubulação antiga que, por conta do desgaste natural provocado pelo uso ao longos dos anos, estão mais suscetíveis a quebramentos. De novembro do ano passado para cá, já foram substituídos 3 km de rede na Avenida Sete e áreas adjacentes, segundo a empresa.

Cidade Baixa

Já na Cidade Baixa a interrupção será por conta de um vazamento de trecho de uma linha distribuidora que abastece a região. O fornecimento será suspenso a partir das 7h nos bairros de Caminho de Areia, Calçada, Roma, Massaranduba, Jardim Cruzeiro, Bonfim, Monte Serrat, Uruguai, Vila Ruy Barbosa, Joanes, Boa Viagem e Ribeira.

A previsão é que o serviço seja concluído até as 18 horas, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa, com plena regularização estimada em até 24 horas após a finalização dos trabalhos. A interrupção aqui também não deve afetar quem tem reservatório domiciliar.