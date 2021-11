Centro Histórico está no radar de grupos espanhóis que se unem para investir na Bahia

(Divulgação)

Executivos das duas companhias anunciaram fusão em evento no Fasano

Os grupos espanhóis Prima Empreendimentos e Acciona celebraram esta semana uma parceria com vistas a gerar novos negócios para o mercado imobiliário baiano. Para começar, as duas empresas já lançam dois empreendimentos na capital baiana que vão movimentar mais de R$ 350 milhões em Valor Geral de Vendas. Agora unidos em sociedade de 50% de cada parte, os investidores tem ambições maiores no seu radar. Uma delas é investir no Centro Histórico, aproveitando a experiência da Prima com o Hotel Fasano, do qual é a incorporadora, idealizadora e investidora do equipamento turístico.

Masterplan

Segundo revelou Ruben Escartin, presidente da Prima, está no radar da nova companhia definir um quadrante naquela área da cidade, que está passando por um processo de requalificação, para desenvolver um masterplan que inclua residências, estabelecimentos turísticos e comerciais para a região. Para isso, os empresários estão de olho numa área entre 35 e 50 mil metros quadrados. “Não pode ser um projeto individual, mas um projeto com conceito integrado que permita uma convivência”, diz o experiente executivo.

Baixios

Ainda sobre a Prima, a empresa que está investindo no Projeto Baixios, na Ponta de Inhambupe, no litoral norte, prevê para o começo de dezembro a inauguração de mais um hotel no complexo turístico que já conta com a pousada Aldeola, com 23 quartos. O Hotel Boutique, com 29 quartos, assim como a pousada, será operado pela rede paranaense Slaviero que tem sua bandeira fincada em 27 hotéis pelo Brasil. Vale ressaltar que para a segunda etapa de Baixios está acordada também uma unidade da rede Fasano que vai chamar Fasano Mamucabo, além de dois resorts e mais três hotéis. A conclusão total do projeto está prevista para 2030.

(Divulgação)

Escultura de Bel Borba na Bahia Marina

Arte contra poluição

Bel Borba criou uma escultura de 4,5 metros que será inaugurada na Bahia Marina, na próxima quinta-feira (04) . A obra é uma homenagem da marina de Reinaldo e Leilane Loureiro pela passagem da expedição Voz dos Oceanos por Salvador e pretende promover reflexão sobre a poluição gerada pelos resíduos plásticos, o grande vilão que vem sufocando os oceanos de todo planeta. A escultura é resultado do projeto Arte de Salvar Oceanos que foi desenvolvido previamente com 350 crianças, estudantes dos colégios Antônio Vieira, Maanaim, Vitória Régia e o Instituto de Cegos da Bahia.



Salve Verger I

O Palacete das Artes, na Graça, vai receber a Exposição do Prêmio Pierre Verger 2021-2022, a partir desta quinta-feira (04), às 19h30. A mostra apresenta o resultado dos trabalhos de fotógrafos selecionados por um júri da 8ª edição do projeto e tem a curadoria do fotógrafo paulista Eder Chiodetto.

(Acervo pessoal de Arlete Soares)

Pierre Verger e Arlete Soares

Salve Verger II

Além das obras de 15 artistas de diversas regiões do Brasil, o Palacete das Artes inaugurará também, no mesmo dia e horário, a exposição Homenagem ao Percurso com Obaràyí - Babalorixá Balbino Daniel de Paula e à fotógrafa Arlete Soares, personalidades baianas que fizeram parte da trajetória de Pierre Verger na Bahia.

Balada I

Duas produtoras do Nordeste, Carvalheira e Memo, se uniram para realizar uma super festa de Réveillon em Morro de São Paulo. Batizado de Amoré, o evento começa no dia 28 de dezembro e vai até 2 de janeiro com um grande line up.

(Divulgação)

Irmão de Alok, o também DJ Bhaskar vai tocar na Sollares

Balada II

E como está todo mundo carente de balada, a Sollares, um dos selos mais exclusivos do país, já tem data para retornar ao calendário de eventos. No dia 4 de dezembro, a partir das 18h, a festa de música eletrônica ganha sua primeira edição pós-pandemia no Wet Salvador. No line up, além do DJ Bhaskar, irmão gêmeo de DJ Alok, a produtora Concept Content, dona do selo, anunciou as participações do B2B, DJ Groove Delight, DJ JØRD e DJ Meca.

Mamma Mia

O La Pasta Gialla promove a Notte Italiana no próximo dia 10 de novembro, às 19h30. O evento, patrocinado pela União Europeia, acontecerá simultaneamente nas duas unidades do restaurante em Salvador, na Pituba e na Praça Castro Alves. O jantar harmonizado, em parceria com a Vinifera Import, apresentará aos clientes a vinícola italiana Cantina di Solopaca através de seis rótulos. As reservas podem ser feitas pelo (71) 3011-6599.

Novidade na orla

A orla de Pituaçu ganhou um empreendimento da área de gastronomia. O 705 Restaurante e Bar possui três ambientes e tem a cozinha comandada pelo chef Raony Menezes e carta de bebidas assinadas pela paulista Isadora Fornari, colunista da Revista Prazeres da Mesa.

(Divulgação)

O artista baiano Enoc está expondo em São Paulo

Em alta

O artista visual baiano, Enoc realiza sua primeira exposição em São Paulo. Com a curadoria da UP Time Art Gallery, galeria itinerante que busca democratizar a arte contemporânea, a mostra intitulada Negócios em Cores está sediada no espaço do alfaiate Bernardo Akel, na Vila Nova Conceição e traz ao público uma visão artística dos estudos minuciosos do artista sobre a relação direta entre a arte, ciências e tecnologia.

(Divulgação)

Microtrio vai animar Réveillon da Casa di Vina em Itapuã

Festa do poeta

O Casa Di Vina, em Itapuã, vai realizar sua primeira festa da virada de ano como Boutique Hotel. Com show do MicroTrio, o hotel, localizado na casa onde viveu poeta Vinicius de Moraes vai oferecer uma ceia em cinco tempos, assinada pela chef Maria dos Santos. A festa será realizada ao ar livre, no jardim do poeta, com vista para a praia do Farol de Itapuã.

(Tati Freitas/Divulgação)

A ativista Gilda Gomes ministrou palestra na Breton

Ativismo

A ativista climática Gilda Gomes, CEO da The Planet atraiu profissionais de arquitetura e decoração para a palestra que ministrou na semana passada na Breton do Caminho das Árvores. Os empresários Jean Felix e Jô Abreu convidaram a palestrante para contar sua experiência à frente do projeto que deu a Breton o selo Carbono Zero.

Natal do bem

A Cidade da Luz vai celebrar o Natal com as centenas de famílias assistidas pela instituição. Para isso, está realizando seu drive thru solidário, todos os sábados, das 9 às 16 horas, em seu estacionamento, na Rua Barreto Pedroso, 295, em Pituaçu, Salvador. Entre os alimentos que a iniciativa pretende arrecadar estão feijão, arroz, macarrão, farinha de mandioca, café em pó, leite em pó, açúcar, biscoito cream cracker, floco de milho, óleo de soja ou similar, bem como material de limpeza e produtos de higiene pessoal. A contribuição, pessoal ou através de empresas, poderá ser feita também em forma de doação financeira através do site da instituição (www.cidadedaluz.com.br).Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias dos portadores de hanseníase e da Associação de Portadores de Albinismo da Bahia (APALBA), com as quais a Cidade da Luz mantém vínculo e assistência durante todo o ano. Desta forma, a instituição, nestes 43 anos de ação continua na sua missão de fazer o bem, segundo diz o médium José Medrado, fundador e presidente da Cidade da Luz. De acordo com ele, a associação continua oferecendo assistência espiritual ao atendimento a pessoas e famílias em maior vulnerabilidade social, mesmo com a pandemia.