Centro para tratar covid-19 no Hospital Santa Clara abre neste sábado (9)

As obras de adequação do prédio do antigo Hospital Santa Clara, no Itaigara, já estão na etapa final. O local foi requisitado pelo Estado e será usado no reforço do atendimento a pacientes com sintomas leves e graves do novo coronavírus. Lá haverá um centro de tratamento com 59 leitos clínicos, sendo novo de Unidade de Terapia Intensiva e 50 de enfermaria, que começam a ser usados a partir deste sádo (9).

A unidade será administrada pela Associação Bahiana de Medicina (Fabamed), organização social que também é responsável pelo gerenciamento do hospital de campanha montado no Hotel Riverside, em Lauro de Freitas. “Já tivemos uma reunião com a equipe, que é formada por diversos profissionais, incluindo nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros e técnicos, e todos estão prontos, bem como o hospital, que está suprido com todos os materiais, medicamentos e equipamentos necessários”, diz o superintendente da entidade, José Rodrigues.

(Foto: Carol Gacia/GOVBA)

O superintendente também falou da disposição espacial dos leitos. “No quarto andar, estão os leitos de UTI, que estão sendo concluídos para receber pacientes graves. Do primeiro ao terceiro, estão distribuídos os 50 leitos de enfermaria, para casos mais brandos da doença”, explica.

A ocupação dos leitos seguirá a demanda e o encaminhamento acontece através da Central Estadual de Regulação.

Hospitais de campanha

Além do Espanhol, Fazendão e Riverside, já prontos para atendimento, o Estado está finalizando as obras no hospital de campanha na Arena Fonte Nova, alcançando a marca de 673 novos leitos, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para auxiliar no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, em toda a Bahia.