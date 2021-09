Centro Público de Economia Solidária será inaugurado em Porto Seguro

A partir do próximo sábado (11), a cidade de Porto Seguro passa a contar com uma unidade do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Costa do Descobrimento e Extremo Sul. O espaço será inaugurado pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e vai contar com uma loja para comercialização de produtos de 88 empreendimentos econômicos solidários, de 21 municípios baianos. A cerimônia de abertura está prevista para às 18h, na Avenida Portugal, n.º 224, no Centro de Porto Seguro.



O Cesol vai beneficiar diretamente 1.500 famílias da região. O espaço multifuncional tem como meta oferecer ações de assessoria técnica, apoio à comercialização e comunicação, microcrédito assistido, qualificação e distribuição de insumos e equipamentos para grupos, associações e cooperativas do território da Costa do Descobrimento e do extremo sul baiano. Os empreendimentos beneficiados serão inseridos em redes de comercialização, em mercados convencionais e nas lojas apoiadas pelo Cesol.



Os municípios contemplados com a assistência técnica do novo Cesol são: Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda. A gestão do espaço será realizada pela organização social Associação Beneficente Josué de Castro.



Serviço:

Inauguração do Cesol e Loja da Economia Solidária

Data: 11 de setembro, às 18h

Local: Avenida Portugal, n.º 224, Centro, Porto Seguro