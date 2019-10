Centro universitário oferece mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Se você quer fazer um curso profissionalizante, mas está sem dinheiro, essa pode ser a oportunidade. O Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador (Uninassau) oferta mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. O Projeto Capacita irá ofertar quatro cursos em dois sábados, dia 19 e 26 de outubro, das 8h às 18h e um no dia 31 de outubro, das 8h às 17h, na unidade Pituba, localizada na Rua dos Maçons, 364 (próximo a 16ª Delegacia de Polícia). As inscrições devem ser feitas nesse link.



Os participantes irão contar com os cursos: Atendente de Lojas; Consultor de Negócios; Recepcionista e Telefonista; Assistente de Rotinas Administrativas; Currículo, Processo Seletivo e Trabalhabilidade. Segundo os especialistas, a falta de mão de obra qualificada, é um dos grandes obstáculos para a inserção no mercado de trabalho, pensando nisso

A reitora da Uninassau, Cecília Queiroz destaca a importância de capacitar gratuitamente a população. “Iremos proporcionar a essas pessoas uma oportunidade de melhoria na sua carreira profissional, com cursos que agregam significativamente o currículo reconhecido por um centro universitário”, ressaltou.