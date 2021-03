Centroavante Walter é o novo reforço do Vitória

O atacante Walter é o novo reforço do Vitória. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º) através das redes sociais do jogador e do clube. O perfil oficial do rubro-negro no Instagram publicou um vídeo do centroavante vestido com a camisa do Leão após desembarcar na capital baiana.

"Fala, gente, eu sou o atacante Walter e já estou aqui em Salvador. Tô muito feliz em vestir aqui essa camisa. Depois de 16 anos estou vestindo essa camisa de novo. Tô muito feliz e tenho certeza que, juntos, a gente vai fazer um ótimo campeonato. Estamos juntos, torcedor. É nós", diz Walter na gravação postada via stories.

O jogador publicou o mesmo vídeo em seu perfil pessoal no Instagram. Antes, ele já havia feito uma outra postagem na mesma rede social que acompanhava uma foto dele bem mais jovem, no gramado do Barradão, posando com a camisa do Vitória. O atacante, hoje com 31 anos, jogou na base rubro-negra, de onde saiu antes de se profissionalizar pelo Internacional.

"A vida é um desafio, e todo dia é um recomeço. Mais um ciclo se inicia, e com ele muita vontade de fazer dar certo. O presente é o tempo onde o futuro deve ser plantado, diante disso a minha obrigação é fazer boas escolhas. Aqui estou eu, de volta e já expresso todo o meu desejo de fazer o meu melhor para esse clube", escreveu Walter, que se ostrou agradecido pela oportunidade no clube baiano.

"Quero deixar a vocês o melhor de mim. Obrigado pela confiança no meu trabalho! E já adianto toda a minha gratidão a essa torcida linda que tem me abraçado desde quando iniciou as negociações, obrigado pelas mensagens positivas!! Vitória estou de volta para somar", completou o centroavante.

Ao contrário de todos os outros centroavantes disponíveis atualmente no elenco do Vitória, Walter tem currículo vasto. Dois anos após se profissionalizar pelo Internacional na temporada de 2008, ele se transferiu para o Porto, de Portugal, time que jogou entre 2010 e 2011. Foi a única experiência fora do país que teve. Depois de retornar ao Brasil em 2012, ele vestiu as camisas de Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético-GO, Paysandu, CSA e Athletico-PR, clube que defendeu na última temporada.

Antes de vestir a camisa da equipe paranaense, ele passou um ano e meio longe dos gramados cumprindo suspensão por doping. Famoso pelo faro de goleador, mas também por frequentemente estar acima do peso, Walter não conseguiu se destacar no Atlhetico. Em 21 jogos, marcou apenas um gol.

No Vitória, Walter vai brigar por posição com três centroavantes muito mais novos que ele. Samuel, 20 anos, e Eron, 22, são crias da própria Toca do Leão. Recém-contratado, o paraguaio Aníbal Vega tem 20. Promovido ao time principal há apenas um mês, Samuel foi o titular nos três primeiros jogos do Vitória, contra Unirb e Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, e Santa Cruz, pela Copa do Nordeste.

Walter é a terceira contratação feita pelo Vitória para a temporada 2021, sendo a primeira de veteranos. Além do atacante Aníbal Vagas, o rubro-negro contratou também o volante João Pedro, 21 anos. Apesar do Vitória ter postado vídeo do jogador falando sobre a contratação no perfil oficial do clube no Instagram, ainda não foi divulgado o tempo de contrato com o atleta.