Cerca de 160 PMs vão trabalhar na segurança durante o Dois de Julho

Cerca de 160 policiais militares vão trabalhar nesta sexta-feira (2) durante a solenidade cívica do Dois de Julho, que acontecerá novamente com um ato simbólico por conta da pandemia de covid-19.

Para evitar possíveis aglomerações na região da Lapinha, a Polícia Militar vai realizar ações de policiamento ostensivo e preventivo através de patrulhamento a pé e rondas com carros e motos, além de levantar barreiras no entorno do local do evento.

Vão atuar na data as unidades responsáveis pela segurança na região, com reforço de tropas especializadas do Batalhão de Choque, Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), Batalhão Especializado de Polícia Turística (BEPTur) e Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA).