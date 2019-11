Cerri revela conversa com Rogério após críticas a Roger Machado

As críticas feitas pelo atacante Rogério ao técnico Roger Machado, durante conversa com torcedores em uma rede social, não passaram impunes. Diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri revelou que teve uma conversa com o jogador e o mesmo pediu desculpas após o episódio.

"Eu mesmo conversei com o jogador a respeito do assunto. O Rogério errou. Ele sofreu as consequências do erro dele. Depois, conversando, ele se desculpou muito da besteira que fez, momento que acabou perdendo a cabeça e usou uma ferramenta de maneira errada. Mas faz parte, foi tudo resolvido internamente, não ficou nada para trás", explicou o dirigente.

Durante conversa com alguns torcedores em seu perfil no Instagram, Rogério criticou Roger Machado alegando que o treinador não estaria lhe dando muitas oportunidades na equipe. No momento o jogador está entregue ao departamento médico, tratando de um problema na coxa.

Contratado no início da temporada, Rogério tem 26 jogos e 2 gols com a camisa do Bahia. Em junho ele passou por uma cirurgia no braço e desfalcou o Esquadrão por três meses. O contrato de Rogério com o Bahia vai até 2021.