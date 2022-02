Cerveja Corona lança plataforma de hospedagem com curadoria exclusiva

A cerveja Corona lançou uma plataforma de hospedagem com ideia de conectar a marca ao consumidor por meio da tecnologia. Fazem parte do Corona Paradise 150 hotéis e pousadas em mais de 28 destinos pelo Brasil ligados à natureza. com a ideia de sair um pouco das cidades e recarregar as energias.

“Corona Paradise é a evolução perfeita para a nossa história: somos uma cerveja 100% Natural e agora somos capazes de oferecer uma ponte para o estilo de vida pelo qual nos tornamos conhecidos, criando experiências especiais para nosso público e provando mais uma vez que Corona é mais que uma cerveja – é um modo de vida”, conta João Pedro Zattar, head de marketing da Corona no Brasil.

A plataforma também oferece visibilidade aos estabelecimentos com imagens de alta qualidade e informações sobre seus serviços e acomodações. Segundo a Corona, a seleção opta por estabelecimentos que se destacam por suas práticas de sustentabilidade, alto padrão de qualidade e proximidade da natureza.

“Normalmente temos poucas oportunidades de viajar durante o ano e ansiamos por momentos de desconexão da rotina agitada - escapando para um lugar em meio a natureza, com quem se ama e criando nossas melhores memórias. Corona Paradise vem para ajudar a fazer com que o planejamento dessas experiências seja o mais tranquilo e simples possível - gastando menos tempo com pesquisas, garantindo total segurança e qualidade Corona para nossos consumidores”, completa Zattar.

Para mais informações sobre Corona Paradise e suas localidades – como Fernando de Noronha (PE), São Miguel dos Milagres (AL), Caraíva (BA), Chapada dos Veadeiros (GO), Bonito (MS), Paraty (RJ) e Ilhabela (SP) –, a empresa oferece um site https://www.coronaparadise.com.br/.