Cervejaria Heineken encerra inscrições para estágio nesta quinta-feira

A cervejaria Heineken encerra amanhã as inscrições para o programa de estágio de 2019. A empresa disponibiliza vagas para diversas áreas como assuntos corporativos, finanças, recursos humanos, jurídico, marketing, vendas e distribuição, produção, serviço ao cliente e logística. Há vagas para a unidade de Alagoinhas. Além de bolsa-auxílio, os selecionados contarão ainda com vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e seguro de vida. Inscrições no site www.99jobs.com/heineken/jobs/33037-programa-deestagio-heineken-2019.

Programa tem duração de até dois anos

O processo seletivo recruta estudantes que estejam no antepenúltimo ou penúltimo ano letivo de graduação e com inglês avançado. A seleção será composta por quatro etapas, que incluem testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas individuais e com os gestores das áreas. O programa de estágio terá início em fevereiro de 2019 e terá duração de, no máximo, dois anos.