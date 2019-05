Cervejaria inscreve para programa de estágio até domingo

Estudantes da Bahia podem se inscrever no programa de estágio da Ambev ate domingo. O processo seletivo busca universitários sem restrição de idade ou cursos, que estejam no penúltimo ou no último ano da graduação, com inglês intermediário e que tenham vontade de empreender. O estágio tem duração de até dois anos e as vagas são disponibilizadas nas áreas de business, supply e tecnologia. Entre os benefícios oferecidos aos selecionados estão bolsa-auxílio, refeição, vale-transporte e possibilidade de efetivação. Inscrições no site www.estagioambev.com.br.

Vagas na Embraer

A Embraer abriu inscrições de quatro processos seletivos para profissionais com conhecimento em programação. As posições têm foco em engenharia de sistemas, desenvolvimento de software embarcado, desenvolvimento de produto para cybersecurity e safety e não exigem experiência. Inscrições: embraer.gupy.io.