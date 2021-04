Cestas básicas arrecadadas em Drive Thru Solidário na CMS são distribuídas

As cestas básicas arrecadadas no último dia 20 de abril, no Drive Thru Solidário localizado no estacionamento da Câmara Municipal de Salvador foram entregues nesta quarta-feira (28).

As 2,8 toneladas de alimento foram entregues à famílias de diversos bairros de Salvador, como Mirantes de Periperi, Periperi, Fazenda Coutos, Santa Cruz, Federação, Cajazeiras VIII, Boca da Mata e Mussurunga.

A ação solidária foi liderada pelo escritor, vereador licenciado e secretário municipal de Infraestrutura, Luiz Carlos de Souza, que entregou pessoalmente os kits a cada família.

“O sentimento é de felicidade por coordenar essa iniciativa que vai ajudar a tantas pessoas nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Não há dinheiro que pague o sorriso e gratidão dessas famílias”, disse o secretário.