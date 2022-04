Chamas continuam em parte de armazém que pegou fogo na Codeba

O Corpo de Bombeiros de Salvador ainda trabalha para esfriar as chamas após o incêndio na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), na região portuária de Salvador. Mesmo já tendo sido controlado, o fogo retornou na manhã deste sábado (16), mas está contido na parte Sul do armazém 3.

O incêndio começou na madrugada de sexta. Nem mesmo a forte chuva que atinge a capital neste feriado interrompeu o avanço das chamas.

Pelo menos 12 viaturas e três navios rebocadores já foram usados para tentar apagar o fogo. Os militares isolaram a área onde o fogo está contido e esvaziaram o galpão para evitar que as chamas consumissem mais celulose, que estavam armazenadas no recinto. Foram usadas retroescavadeiras e outros maquinários para a retirada das cargas (celulose) que ficaram intactas.

Com o incêndio, parte do teto desabou e a estrutura do Galpão 3 inchou, ameaçando ruir toda a construção. Não há registro de feridos.

O comandante-geral da corporação, Adson Marchesini, informou que o Galpão 3 não tem o alvará de vistoria dos bombeiros. Segundo ele, a companhia deu entrada com o projeto para garantir o Auto de Vistoria, mas o processo ainda está em tramitação.

“A primeira informação que tenho é que eles estão em andamento com esse processo. Deram entrada para a aprovação do projeto, que é o primeiro passo para ter o alvará”, destacou. Ainda de acordo com ele, o documento atesta que a edificação tem sistema pronto de combate a incêndios e “está segura para evitar risco de perdas humanas”.

Procurada, a Codesal informou que, com a instituição da lei de incêndio, a responsabilidade da aprovação do auto de vistoria deixou de ser responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e passou a ser do Corpo de Bombeiros, que tem um setor específico para esse caso.