Chapecoense x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Correndo contra o tempo para garantir o retorno à Série A, o Bahia tem diante da Chapecoense a chance de ficar mais perto do acesso. O tricolor encara o alviverde nesta sexta-feira (30), pela 32ª rodada da Série B. Com 52 pontos, o time baiano é o terceiro colocado e tem boa distância para o Sport, 5º. Por outro lado, a Chape tenta escapar do rebaixamento. A equipe está na 15ª posição, empatado em número de pontos com o CSA, primeiro time dentro da zona. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Chapecoense x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Chapecoense: Saulo, Maílton, Frazan, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Pablo Oliveira e Thomás; Chrystian, Willian Pop e Alisson Farias. Técnico: Gilmar Dal Pozo.

Bahia: Mateus Claus, Marcinho (André), Ignácio, Luiz Otávio e Rezende; Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Jacaré, Matheus Davó e Copete. Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Paulo Cesar Zanovelli da Silva(MG), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)