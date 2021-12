Chaves: Professor Girafales era casado e vivia caso extraconjugal com Dona Florinda

A maior história de amor do seriado Chaves, na verdade, era uma história de traição. Em entrevista ao canal "Javier Alarcón", no Youtube, Roberto Gómez Fernández, o filho de Roberto Bolaños, revelou que o professor Girafales era casado enquanto tomava 'chicaras de café' com Dona Florinda.

"Professor Girafales usava aliança. Em vários capítulos dá para ver a aliança em sua mão. Então, a verdadeira história do Professor Girafales é que ele é realmente casado", revelou o filho do ator que viveu Chaves.

No seriado, Girafales sempre aparecia com um buquê de flores em mãos. O casal ficou imortalizado na memória dos fãs com o bordão "não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café?". Sempre emendado por um "depois da senhora".

Por conta deste problema conjugal, o casal jamais evoluiu na trama.

Vale lembrar que Dona Florinda era viúva de Federico, o pai de Quico. Ele, que era capitão da Marinha, morreu comido por um tubarão após o barco em que estava naufragar.

Família de Chaves

Outra revelação feita pelo filho de Bolaños é de que Chaves era um garoto órfão pela falta de atores para gravar a família do personagem.

"Porque não tínhamos atores. Precisamos de um elenco gigante para ter famílias completas e não havia espaço", contou.

Roberto Bolaños, o interprete de Chaves, faleceu aos 85 anos em Cáncun, no México. Já o ator Rubén Aguirre, que deu vida ao Professor Girafales, morreu em 2016.