Chef baiana inaugura restaurante temporário em São Paulo durante 30 dias

A chef baiana Ieda de Matos, da Chapada Diamantina, inaugura o Portinhas Artois, restaurante temporário que irá funcionar, a partir do próximo dia 17, na região de Higienópolis, em São Paulo. A casa ficará com portas abertas até 18 de julho, em parceria com a Stella Artois.

Além de cozinheira de mão cheia, Ieda é uma ótima contadora de histórias e preza por compartilhar com afeto e autenticidade um pouco do que viu e viveu. “Tenho orgulho de ter nascido na roça. Luto muito pela valorização do pequeno produtor, por isso penso sempre na cadeia e em quem eu posso trazer comigo. Temos que valorizar essas pessoas e saber de onde vêm nossos alimentos – inclusive, o uso consciente desses ingredientes estimula o cultivo e faz com que eles não sejam extintos”, nos disse.

O menu do Portinha vai reunir não só as referências da Chapada, mas também da cozinha africana da Bahia – além do cardápio tradicional, que até inclui como sobremesa um bolo de chocolate com cerveja Stella Artois envelhecida em putumuju, iogurte, mesocarpo de babaçu e geleia e nibs de cacau. A chef baiana, que foi a vendedora do reality gastronômico “Fora de Rota”, ainda preparou opções especiais para alguns dias da semana, como: acarajé e abaré, godó de banana verde e bolo de arroz vermelho, bolinho latipá (caruru de folha de mostarda com siri catado) e molho lambão de cambuci fruta, pamonha salgada com cortado de palma, queijo meia cura, jiló defumado e coroado com milho verde tostado.

Quem estiver passando pela capital paulista pode visitar o local ou pedir através de delivery.

Serviço

Restaurante - Portinha Artois

Período de funcionamento: 17 de junho (quinta-feira) a 18 de julho (domingo)

Endereço: Rua Mato Grosso, 402 - Bairro: Higienópolis (São Paulo - SP).

