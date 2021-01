Chef baiano radicado no Rio de Janeiro passa a integrar a poderosa lista Forbes Under 30

(Divulgação)

João Diamante trabalhou no Le Jules, em Paris, com o chef Alain Ducasse

Baiano radicado no Rio de Janeiro, o chef João Diamante entrou na poderosa lista Forbes Under 30, que destaca os mais brilhantes empreendedores brasileiros com menos de 30 anos, em diversas categorias. “Sou o primeiro preto, pobre e favelado da gastronomia a entrar na lista", festejou o chef que vem desenvolvendo projetos de empreendedorismo social, que geram emprego e renda e emprego, além de capacitar jovens de periferia através de arte, cultura e educação. Diamante ganhou notoriedade no Brasil pelo seu inspirador programa Diamantes na Cozinha, que trabalha com gastronomia social.

(Reprodução/Instagram)

Rebeca Farias está sendo tratada como estrela por time profissional da moda

Corrente do bem I

Rebeca Farias, de 15 anos, deixou o Nordeste de Amaralina para integrar o casting da agência Way Model. A história da garota, que tem 1,88m e sonhava se tornar modelo, envolveu uma rede de pessoas que se uniram para realizar seu sonho depois de um vídeo dela postado nas redes sociais. Tudo começou com Marivaldo dos Santos, do Quabales, que repostou o vídeo e pediu ajuda a Regina Casé que acionou Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, que entrou em contato com uma agência e a estrada começou a ser traçada.

(Thiago Borba/Divulgação)

Making off do ensaio de Rebeca Farias no Nordeste de Amaralina

Corrente do bem II

Entraram no circuito os produtores Pitty Canela, Mauro Braga, o fotógrafo e maquiador Fernando Torquato e mais uma turma de profissionais do mundo da moda. O resultado da ação conjunta será apresentado ao Brasil nos próximos dias através de um ensaio produzido com a baiana na plataforma digital do São Paulo Fashion Week e em publicações nacionais do universo da moda, como a revista Vogue.

(Marcelo Moraes/Divulgação)

Renata Sampaio entre Gabriel e Jéssica da Villa San Luigi

Expansão

A Coffeetown vai abrir sua segunda unidade no próximo dia 12 de janeiro (terça-feira), na recém-inaugurada Villa San Luigi, na Pituba. A abertura da filial no novo espaço de inspiração italiana celebra 3 anos da marca no Corredor da Vitória. "Nosso foco será a refeição mais rápida e no autosserviço, mantendo a atenção na qualidade dos nossos produtos”, explica Renata Sampaio, uma das sócias da rede.

(Divulgação)

Bailarino do TCA em cena do espetáculo Abraço ao Tempo

Aplausos

Palmas, muitas palmas para o vídeo Abraço no Tempo produzido pelo Teatro Castro Alves. O audiovisual, que reúne o Balé do TCA e a Orquestra Sinfônica da Bahia sob a regência de Carlos Prazeres, celebra ainda os 250 anos de Beethoven. O espetáculo, assim como o Concerto Para Um Guarda-roupa, também produzido pelo teatro durante a pandemia - e também disponível no canal da casa de espetáculo no YouTube - é emocionante e irretocável! Trabalho conjunto da direção da casa, que tem nos brindado com arte de primeira linha nestes tempos tão necessários. Segue o link: https://youtu.be/zXlikq19s9E

(Divulgação)

Casa Baluarte abre temporada de verão no Santo Antônio

Casa & comida

A Casa Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, vai reabrir as portas no próximo dia 7, com uma área de convivência reunindo a gastronomia dos restaurantes Di Janela, Bella Bistrô, Tortarelli, La Máxima, Mesa Nômade, Japa Fácil, Empanadelas, Acarajé da Cira, Crema Gelato e Larriquerrí.



Todos por um

Mais de 50 empresas das áreas de cultura e entretenimento se uniram para fundar a ABAPE - Associação Baiana das Produtoras de Eventos. O objetivo, segundo o presidente da entidade Moacyr Villas Boas, “é garantir representatividade e melhores condições de trabalho para profissionais da área”. A expectativa, segundo ele, é que até meados de 2021, o número de filiados passe dos 250 em todo o estado.

(Divulgação)

André Araújo vai transformar o NordesteLab em projeto permanente

Plataforma permanente

Plataforma de articulação do setor audiovisual, o NordesteLAB, que acontecia uma vez por ano, agora será permanente. O projeto, que oferece atividades formativas, de negócios e networking vai distribuir suas ações durante todo o ano. No próximo dia 18 de janeiro, os sócios André Araujo e Gabriel Pires, vão anunciar os detalhes sobre as atividades já confirmadas como os laboratórios de projetos, rodadas de negócios e mesas de debate, que receberão representantes de canais de TV, distribuidoras de cinema, plataformas de streaming para contato com produtoras e agentes criativos do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, com atividades a partir de Salvador.

(Divulgação)

A Neojibá é regida pelo maestro Ricardo Castro

Na estrada

O documentário Neojibá – Música que Transforma, dos diretores Sergio Machado e George Walker Torres, foi selecionado para o festival canadense Toronto Black Film Festival, que acontece entre os 10 e 21 de fevereiro, em formato online. O filme, que estreou no último final de semana no canal Curta!, é produzido pela Janela do Mundo.