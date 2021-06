Chef dá dicas de receitas com licor para aproveitar o período junino

Que o licor é a melhor bebida para acompanhar o período junino, todo mundo já sabe, mas que tal uma experiência que vai além do óbvio? O licor cai bem não só em um brinde com os amigos, mas em uma receita de filé de peixe, em um drink elaborado ou até mesmo em uma sobremesa. São essas as dicas compartilhadas pelo chef Evandro Magno, que está à frente do Empório Sonatta junto com o empresário Iuri Paulino.

Para quem quiser passar o São João em casa sem ter trabalho, a marca propõe o kit junino: escolha entre as 15 opções de licor – hibisco com framboesa, chocolate belga, pitanga, maçã com canela, doce de leite, morango, paçoca e café, por exemplo – e defina os acompanhamentos. Tem bolo de fubá com queijo e goiabada, bolo de aipim, amendoim cozido, canjica de milho verde, caldo de costela bovina, caldo verde, milho cozido e torta de fumeiro, charque e banana da terra.

A proposta do cardápio é ir além do tradicional e propor sabores atemporais que podem ser consumidos independentemente da data. Ora mais frutados e refrescantes, ora mais cremosos, o licor Sonatta é 100% artesanal, feito a partir de uma seleção criteriosa dos ingredientes e indicado para todos os momentos. Além dos sabores já citados, tem caju, coco, biribiri, mel de cacau, frutas do Nordeste e frutas cítricas.

“Existem licores muito bons de jenipapo e de passas no mercado, mas a gente não queria oferecer mais do mesmo. Queremos que nossos licores sejam algo atemporal, consumido o tempo todo. É muito bom como entrada, digestivo ou sobremesa”, sugere Iuri Paulino, 35 anos. O chef Evandro Magno, 37, concorda e reforça que a ideia não é ser contra a tradição, pelo contrário: é somar ao que já existe.

“Para além da questão de apostar em algo diferente, sou uma pessoa que respeita muito as tradições. Tem muita gente da Bahia toda que produz licores e essas pessoas têm uma tecnologia secular. Para que vou fazer um licor de jenipapo para competir com a senhorinha que faz há anos? Poxa, compra o dela que é muito bom. Talvez eu não faça tão bem. A gente oferece outro sabor”, indica.

Receitas para curtir o São João

TARTELETE DE CHOCOLATE COM CALDA DE LICOR DE PITANGA



Massa:

40g de manteiga em temperatura ambiente

1 pitada de sal

25g de açúcar

3 gotas de extrato de baunilha

25g de cacau em pó

150g de farinha de trigo

Recheio:

1/2 lata de creme de leite

50 ml de licor de chocolate belga Sonatta

250g de chocolate ao leite picado

Cacau para polvilhar

Frutas vermelhas para decorar

Calda:

300 ml de licor de pitanga Sonatta

150g de açúcar

150ml de água

Preparo da massa:

Em uma tigela, misture a manteiga, o sal, o açúcar, a baunilha e o cacau. Aos poucos,

acrescente a farinha e trabalhe a massa até ficar uniforme. Com a ajuda de um rolo, abra a

massa e distribua-a em forminhas individuais de 10cm de diâmetro. Leve ao forno pré-

aquecido a 180ºC por 20 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.

Preparo do recheio:

Em uma panela, coloque o creme de leite e, quando começar a ferver, misture o licor de

chocolate belga Sonatta e o chocolate picado. Misture bem até derreter o chocolate.

Transfira para um refratário e deixe esfriar. Recheie os tarteletes, polvilhe o cacau.

Misture todos os ingredientes da calda, leve ao fogo médio e deixe reduzir até o ponto de

calda. Deixe esfriar. Faça uma base no fundo do prato e disponha a tartelete sobre esta base.

Sirva em seguida.

FILÉ DE GAROUPA COM ARROZ DE COCO E MOLHO DE LICOR DE PITANGA

Ingredientes:

200g de filé de garoupa

50g de arroz basmati

Leite de coco extraído da própria fruta

Sal

Pimenta do reino

Limão

Coentro

Vinho branco 100ml

Licor de pitanga 100ml

Pimenta rosa

Modo de preparo:

Cozinhe o arroz basmati e reserve. Coloque o licor de pitanga Sonatta e o vinho em uma

panela junto com uma pitada de sementes da pimenta rosa e sal. Leve ao fogo e deixe

reduzir. Finalize o arroz com o leite coco no fogo. Tempere o peixe com sal, pimenta do

reino e limão; grelhe o peixe coloque sobre o arroz e finalize com o molho por cima.

DRINK COM LICOR DE DOCE DE LEITE

Ingredientes:

25ml de tequila ouro

50ml de licor de doce de leite Sonatta

1 pitada de flor de sal

10ml de xarope de coco

Gelo em cubos

Modo de preparo:

Em uma taça adicione tequila, licor de doce de leite Sonatta, xarope de coco e gelo. Misture

tudo com uma colher e finalize com flor de sal.