Chef do Amado, Ricardo Brito deixa o posto e é substituído por Danilo Fernandes, ex-Ori

Danilo Fernandes é o novo chef do restaurante Amado

Após dois anos à frente da cozinha do restaurante Amado, o chef Ricardo Brito deixou o cargo. Quem assumiu a função, sob a supervisão de Edinho Engel, foi o chef Danilo Fernandes que tem no currículo passagens pelos restaurantes Al Mare e Ori. De acordo com Brito, a saída foi voluntária e de comum acordo com a direção do restaurante. Brito voltou para sua terra natal, Vitória da Conquista, para montar seu próprio negócio, que vai chamar Zelo Bar & Cozinha, especializado em drinques e tapas. “Morei 10 anos em Salvador e sonhava voltar para a minha terra”, diz Ricardo Brito, que já está tocando seu projeto no sudoeste baiano.

Ricardo Brito deixa a cozinha do Amado para abrir seu próprio negócio em Vitória da Conquista

Tanto Ricardo Brito quanto Danilo Fernandes são discípulos do chef Fabrício Lemos, o primeiro chef a assumir a cozinha do Amado, depois que Edinho Engel passou o bastão para comandar a gestão executiva e de marketing das suas duas casas: o Amado e o Manacá, no litoral paulista. Por hora, nenhuma mudança no cardápio da casa.