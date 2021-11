Chef Jose Morchon assume cozinha do Hidden a partir desta quarta (17)

O chef espanhol Jose Morchon vai ampliar sua área de atuação no Rio Vermelho, bairro onde funciona o seu restaurante La Taperia. A partir de amanhã (17), ele assume também a Cozinha do Chef, montada no Hidden para receber a cada duas semanas um grande chef da cidade.

De quarta a domingo -17 a 21 e 24 a 28 de novembro-, o chef participa do projeto focado em música e enogastronomia a convite do curador do Hidden, o jornalista Ronaldo Jacobina, e oferece um cardápio especial preparado especialmente para a ocasião.

Morchon, que em janeiro do próximo ano inaugura o La Taperia Assador, na Ilha dos Frades, vai desembarcar no Hidden com comidinhas especiais, assim como as que serve em sua já tradicional casa: brisquet de angus, paella mista e arroz caldoso de frutos do mar.

Ao longo dos últimos 45 dias, a cozinha do Hidden teve sob seu comando os chefs Edinho Engel e Danilo Fernandes (Amado), Vini Figueira (Vini Figueira Gastronomia) e Guto Lago (Guto Lago Cozinha Afetiva. Até o dia 6 de fevereiro, quando esta segunda edição do Hidden se encerra, nove chefs terão passado pela sua cozinha.