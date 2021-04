Chef Kaywa Hilton abre filial do Boia Cozinha do Mar em Praia do Forte

O chef Kaywa Hilton (foto de divulgação)

Depois de sete meses operando na Pituba, o chef Kaywa Hilton está se preparando para abrir a segunda unidade do Boia Cozinha do Mar, na Praia do Forte. A ideia surgiu da parceria bem-sucedida entre o restaurante que ele comanda e a Proa Cervejaria, da mestre-cervejeira Debora Lehnen, e que funcionam no mesmo endereço, na Pituba. “Decidimos acompanhar a Proa cervejaria nessa nova aventura. Vamos abrir no centro da Praia do Forte, logo no início da vila”, revela. A previsão é que o novo empreendimento comece a funcionar em maio, com capacidade para receber 60 pessoas.

O menu vai seguir o conceito do Boia de Salvador, valorizando os frutos do mar locais apresentados de maneira inusitada. “Teremos alguns pratos que já são clássicos do Boia, mas também traremos novas criações minhas, aproveitando a grande variedade de peixes da região”, explica o chef, que participou do reality Mestre do Sabor, da TV Globo.

Os arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins (foto de divulgação)

Destaque baiano

Depois de estampar várias páginas do Yearbook 2021 da Casa Vogue, uma das principais publicações do segmento de arquitetura e design no país, com três projetos, os arquitetos baianos Caio Bandeira e Tiago Martins, do Architects + CO, estão comemorando mais uma conquista. A dupla, que comanda um escritório em Salvador e outro em São Paulo, venceu a sexta edição do Deca Club Exclusive na categoria Profissional - Nordeste. O prêmio será uma viagem para El Chaltén, na Patagônia Argentina, acompanhada pela equipe Deca.

Novo presidente

A partir de segunda-feira, a Novonor (antiga Odebrecht) terá novo diretor-presidente. Trata-se de José Mauro Carneiro da Cunha, que também permanecerá como Presidente do Conselho de Administração da Braskem. José Mauro irá substituir Ruy Sampaio, que continuará como integrante do Conselho de Administração da Novonor.

Alta gastronomia

Karina Pyles e Thiago Arruda convocaram o chef Laurent Suaudeau (considerado um dos melhores de São Paulo) para comandar o cardápio de Semana Santa da linda casa que possuem, em Trancoso, no sul do estado. O casal está no endereço baiano há cerca de um ano, evitando as aglomerações dos grandes centros urbanos.

Aquisição A Crema Gelato Italiano acaba de assumir a operação da Mondo, localizada no Largo de Santana, no Rio Vermelho, em Salvador. Além disso, a gelateria também irá comandar os quiosques da Mondo no Yacht Clube da Bahia e na Ponta de Nossa Senhora, na Ilha dos Frades. A negociação, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, faz parte do plano de expansão da Crema.

Lançamento O encontro do BaianaSystem com os lendários Antônio Carlos & Jocafi na faixa Água - presente no álbum O Futuro Não Demora, de 2019 - vai ganhar o mundo em nova versão no EP lançado pela gravadora americana Razor-N-Tape. A música teve quatro remixes feitos por Diogo Strausz (BR), Jimpster (UK) e JKriv (US) com lançamento mundial em maio. No próximo dia 9, o primeiro single (de Diogo e JKriv) já chega às plataformas digitais com uma moderna mistura Rio - Nova York. Claro que tudo isso vem temperado com a brasilidade e dendê que o Baiana traz.

Projeto cultural Um dos mais interessantes projetos de resgate histórico, cultural e social dos últimos tempos, o podcast CEP-S4NTO, que tem como tema prédios do Centro de Salvador que levam nomes de orixás, já pode ser ouvido no YouTube ou no Spotify. A iniciativa é de um grupo de pesquisadores baianos, que conseguiu financiamento para contar aspectos que abordam principalmente a arquitetura, a vida social, os logradouros, seu entorno e, claro, a relação com a cultura afro religiosa

da Bahia.

Roteiro religioso O município arquipélago de Cairu acaba de lançar o projeto Roteiro de Fé Cairu-Turismo Religioso para divulgar atrativos históricos do local. O roteiro é formado pelo Convento Franciscano de Santo Antônio e Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, onde serão realizadas visitas guiadas, incluindo celebrações religiosas, apresentações culturais e exposição de imagens sacras. As casas coloniais do Centro Histórico, a feira de artesanato e empreendimentos que servem pratos da gastronomia típica da região vão completar o passeio.