Chefs baianas fazem lives em comemoração aos 105 anos de livro clássico de receitas

Um século de história e mais um pouquinho. O livro de receitas que inspirou a criação da Bolos das Meninas completou 105 anos de história, guiando a marca que é referência baiana na venda de bolos caseiros doces e salgados. Para comemorar, uma série de chefs da Bahia e Brasil se reunirão para uma semana de lives fazendo várias delícias.

Bella Bistrot, Cadu Moura, Di Janela, Lá Massima, Tereza Paim e Waleska Marinho se unem para um bate papo descontraído, com direito a muita história, revelações, dicas e receitas.

"O livro de receitas traz um pouco da minha história de vida, foi escrito por minha bisavó em 1916. Do livrinho usamos algumas receitas e fomos trazendo inovações ao longo dos 8 anos de Bolos das Meninas", disse

Para abertura da programação, na segunda-feira (27) as sócias da Bolos das Meninas, Daniela Veloso, Danielli Guimarães e Geórgia Cirilo se reúnem para contar sobre a trajetória e modernização da marca. Na terça-feira (28) a live continua com a participação do chef Cadu Moura e as Meninas, compartilhando histórias da vida e a receita de um delicioso quiche.

Na quarta-feira (29), a convidada chef Waleska Marinho se junta à chef Geórgia Cirilo para ensinar o público a fazer o escondidinho de camarão. Na quinta-feira,(30), quatro cozinhas se reúnem: Di Janela, Bella Bistro, Lá Massima e Bolos das Meninas para ensinar a fazer um strogonoff de filé.

Encerrando a programação da semana de lives e iniciando o mês de outubro, na sexta-feira (1), a chef Tereza Paim se junta a Geórgia Cirilo para ensinar um bolo de aipim com cocada.

Para conferir os bate-papos dos chefs, o público poderá acompanhar as lives na página do Instagram da Deli Delas (@_delidelas), nova marca do empreendimento, sempre a partir das 12h.