Chefs ensinam receitas com dois patrimônios da cozinha brasileira: o feijão e o arroz

Se o Brasil tivesse que escolher uma comida para representa-lo, o feijão com arroz ganharia disparado. Juntos ou separados, os dois alimentos, ricos em aminoácidos - fundamentais para o corpo – fazem parte da dieta dos brasileiros desde que o mundo é mundo. Ao contrário de outros produtos, o feijão com arroz é, dos pratos brasileiros, o mais democrático. Seja rico seja pobre este ícone da culinária nativa está sempre presente na mesa brasileira. Para além da tradicional mistura os dois grãos também se prestam a alimentar a criatividade de cozinheiros que os utilizam para os mais variados pratos.

Sugerimos a quatro destes profissionais que preparassem receitas com os dois produtos, juntos ou separados, e o resultado foi surpreendente. De pratos tradicionais, como o Feijão Tropeiro, preparado pela cozinheira Bhá, do restaurante mineiro Taiobha (@taiobha), até clássicos da cozinha italiana, como o nhoque (gnocchi), feito com feijão branco, pelo ex-chef do Amado, Ricardo Brito, que hoje comanda o Zelo Bar & Cozinha (@zelobarecozinha), em Vitória da Conquista.

Para fechar o quarteto fantástico da cozinha baiana, o chef Davi Bastos, ex-Al Mare, que está aguardando o final da quarentena para inaugurar o Antique Café & Bistrô (@antiquecafebistro), no Carmo, preparou outra iguaria italiana, numa releitura brasileira da tradicional sopa toscana Ribollita. Para reforçar a brasilidade dos dois ingredientes, a chef Tereza Paim, da Casa de Tereza (@casadetereza), fez a receita do tradicional Baião de Dois, criado por ela para a apresentadora Ana Maria Braga, do programa global Mais Você. Generosamente, os quatro chefs cederam suas receitas para que você, leitor, possa preparar na sua casa. Então, mãos à obra e bom apetite!



Feijão Tropeiro do restaurante mineiro Taiobha

Feijão tropeiro – por Bhá (Taiobha)

Ingredientes

Feijão carioca

Bacon

Linguiça

Farinha de mandioca

Ovos fritos

Óleo

Alho

Sal

Couve

Torresminho

Cheiro verde para decorar

Preparo

Cozinhar o feijão e, depois de cozido, escorrer o caldo. Frita o bacon, linguiça e os ovos e reservar. Dourar no óleo o alho e o sal. Colocar o feijão no refogado do bacon, linguiça e os ovos fritos. Adicionar farinha e misturar, junto com a couve cortadinha. Mistura tudo e decora com o cheiro verde, ovo frito e torresmo.

Chef Davi Bastos, do Antique Café & Bistrô preparou sopa toscana ribollita

Ribolitta – por Davi Bastos (Antique Café & Bistrô)

Ingredientes

400 g Feijão branco

250 g Repolho ou acelga

150 g Couve folha

100 g Tomate sem pele

01 g Tomilho fresco

70 g Extrato tomate

200 g Cenoura

100 g Cebola branca

30 g Alho

50 g Alho poró

02 Folhas de louro

70 ml Molho inglês

03 g Pimenta do reino

03 Colheres de sopa azeite extra virgem

150 g Bacon

100 g Linguiça calabresa

100 g Pão italiano

Sal, pimenta do reino, tomilho e cheiro verde à gosto

Preparo

Deixe o feijão de molho por 5 horas e depois cozinhe em água com sal até ficar macio, porém firme, e reserve. Refogue no azeite de oliva o alho, cebola, cenoura (cortados em cubos pequenos), o alho poró e o tomate, e acrescente molho inglês e pimenta do reino. Acrescente o bacon e a linguiça, deixando dourar. Ponha o extrato de tomate, folhas de louro, cheiro verde e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo por 25 minutos. Adicione a couve, repolho e o feijão escorrido, cozinhe por mais 10 minutos. Retire um pouco do feijão com o caldo e bata no liquidificador ate virar um creme bem liso. Agregue esse creme à sopa e cozinhe por mais 10 minutos. Adicione o tomilho e corrija o sal. Sirva com pão italiano.

Baião de Dois de Tereza Paim, da Casa de Tereza, no Rio Vermelho

Baião de Dois – por Tereza Paim (Casa de Tereza)

Ingredientes

04 xícaras de feijão verde

(pode substituir por feijão carioquinha ou preto)

Linguiça

Carne seca

03 xícaras de chá de arroz pré-cozido com alho

Cebola branca picadinha

Folha de louro

1/2 xícara de queijo coalho

01 colher sopa de manteiga de garrafa

Coentro e cebolinha

Pimenta doce picada

Pimenta dedo de moça

Sal a gosto



Preparo

Coloca a manteiga na panela em fogo alto e espera esquentar para colocar o feijão, a linguiça e a carne em cubos já fritas. Acrescente o tempero verde e a pimenta doce picada. Junte o arroz, ajuste o sal e mexa até obter uma mistura homogênea. Inclua o queijo coalho, desligue o fogo e mexa novamente. Decore com rodelas de linguiça e a pimenta dedo de moça.

Gnocchi de feijão de Ricardo Brito veio lá de Vitória da Conquista

Gnocchi de Feijão branco – Por Ricardo Brito (Zelo Bar e Cozinha)

Ingredientes

Feijão branco

Farinha de trigo

Queijo parmesão

Ovo

Sal a gosto

Tomate

Cenoura

Salsão

Alho

Azeite de oliva

Linguiça



Preparo

Passar o feijão branco num processador e depois numa peneira. Levar o purê de feijão para uma tigela. Adicionar o parmesão ralado, a farinha de trigo e o ovo. Misturar até se tornar homogêneo. Adicionar o sal. Fazer cordões com a massa e cortar em pedaços da largura de um dedo. Aquecer uma panela com água e adicionar sal, deixando ferver. Acrescentar a massa e retira-la da panela quando esta subir. Levar o gnocchi cozido para uma tigela com água e gelo e reservar.



Molho pomodoro

Cortar os tomates ao meio e reservar. Cortar a cenoura, a cebola, o salsão e o alho em pedaços. Aquecer uma panela com azeite e adicionar os legumes cortados. Adicionar os tomates e cozinhar por 40 minutos. Bater no liquidificador e reservar.



Ragu de linguiça

Retirar as linguiças do involucro e reservar. Aquecer uma panela com azeite e acrescentar o recheio da linguiça. Adicionar a cebola e dourar. Adicionar o molho pomodoro e cozinhar por 10 minutos. Juntar o gnocchi com o ragu e envolver tudo. Servir com parmesão ralado.

Tutu de feijão do Taiobha que está no cardápio delivery do mineiro

Tutu de feijão – Por Bhá (Restaurante Taiobha)

Ingredientes

Feijão carioca

Bacon

Ovo cozido

Farinha de mandioca

Óleo

Alho

Sal

Cheiro verde

Água.



Preparo

Cozinhar o feijão na água. Bater o feijão cozido no liquidificador e reservar. Fritar o bacon no óleo. Refogar o alho e o sal deixar dourar. Colocar o feijão batido no refogado. Deixar ferver e acrescentar a farinha de mandioca até adquirir a textura desejada. Decorar com ovo cozido e cebolinha e ou cheiro verde de sua preferência.