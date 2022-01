Chega ao fim casamento entre Gabriel Medina e Yasmin Brunet

Era um amor avassalador. A ponto de Gabriel Medina fazer um escarcéu para que Yasmin Brunet fosse para as Olimpíadas de Tóquio com ele. Mas tudo tem um fim e o casamento entre os dois, que começou em 2020, teve a mesmo destino: Medina e Brunet estão separados.

A informação foi confirmada pelos dois na manhã desta quinta-feira (27).

Yasmin se encontra na casa do condomínio em Maresias, litoral de São Paulo, e Gabriel está em outra. As fotos do casal, no entanto, não foram apagadas de suas redes sociais. Mas, a modelo deu alguns sinais do afastamento em seus Stories ao postar imagens com dizeres que o amor está no cuidado, além da diferença entre gostar, paixão e amor.

Leia também: Homem é picado por jararaca, mata o animal e o leva à UPA para facilitar atendimento

Segundo o Uol, Gabriel Medina foi quem decidiu encerrar a relação, pois estava incomodado com o ciúmes por parte de Yasmin, que seria "controladora".

A situação está tão séria que Medina anunciou na segunda-feira que daria uma pausa na carreira, perdendo as primeiras etapas do mundial de surf.

"Somado ao corpo vem a mente, que também não está na melhor fase. Venho de meses desgastantes. E eu preciso olhar para mim nesse momento e me cuidar. Para quem não está bem, tomar uma decisão como essa não é fácil", escreveu ele no anúncio, sem revelar o divórcio.

Na terça, recebeu o apoio de Yasmin, que publicou uma mensagem no Instagram. "O Gabriel está com todo suporte que ele precisa e vai sair dessa muito melhor, isso eu tenho certeza. Acho a decisão dele de tirar esse tempo para ele a melhor escolha que ele poderia ter feito e tem todo o meu apoio. Deus pode tudo e é bom o tempo todo", escreveu a modelo.

A mensagem, porém, foi apagada pouco depois, e repostada horas depois. O texto, carinhoso, não contém nenhum trecho de amor. Gabriel Medina comentou a postagem, no mesmo tom, e tratando a relação dele com Yasmin como algo do passado. "Você foi um anjo na minha vida", escreveu.