Após 6 anos de relacionamento, Rita Batista e Marcel Suzart não são mais um casal. Um dos principais motivos é a mudança permanente da jornalista para São Paulo.

O casamento, que se concretizou em 2017, em cerimônia íntima na Pousada do Boqueirão, no Santo Antônio Além do Carmo, chegou ao fim de maneira amigável. Os dois possuem um filho, Martim, que nasceu em 2017.



