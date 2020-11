Chega de saudade no Porto

Foram quase oito meses de separação e saudade. De um lado, os 300 metros de praia mais cobiçados da cidade. Do outro, milhares de apaixonados por aquela faixa de areia banhada por águas calmas, mornas e normalmente cristalinas, onde Salvador se balança entre passado e presente. Na sexta-feira (13), a distância imposta desde que um forasteiro invisível e perigoso passou a rondar a área acabou, quando o prefeito ACM Neto (DEM) autorizou o reencontro do Porto da Barra com seu público a partir do próximo dia 17.

Inicialmente, a reaproximação se dará sob regras e limites. O acesso só será permitido de terça a sábado. Domingos e segundas, por enquanto, nem pensar. “Como o Porto da Barra tem uma faixa de areia muito estreita e é uma das praias mais demandadas da cidade, ainda não vamos permitir sombreiros, cadeiras, mesas e banquetas nesse primeiro momento”, acrescentou o prefeito, ao anunciar novas medidas de flexibilização das praias (leia mais ao lado).

Em entrevista coletiva, ACM Neto avisou que se os cuidados para impedir o contágio pelo novo coronavírus forem negligenciados, como evitar aglomerações e usar máscara, e os números da pandemia voltarem a subir, tudo voltará ao estágio anterior. Apesar das restrições, a reabertura do Porto foi comemorada por quem não suportava mais tanta saudade. É o caso de Leandro Rios, 30 anos, que trabalha com produção de eventos.

Ele estava observando a praia vazia quando recebeu a notícia. A princípio, duvidou. Depois, fez festa. “É mentira sua! Abre terça? Não tô acreditando. Tava olhando e lembrando como era bom passar a tarde por aqui, cercado de amigos. É meu lugar de paz, minha praia preferida da cidade”, afirmou Rios. A mesma alegria foi compartilhada pelo jornalista Thales Leite, 62.

“Eu e um grupo de pessoas tínhamos hábito de nadar de manhã aqui, porque a praia do Porto é praticamente uma piscina, perfeita para natação. A minha expectativa com o retorno é a melhor possível. Vou retomar essa prática, que me faz muita falta”, contou Leite, que é morador da Barra.

Para quem retira o ganha-pão no Porto, a notícia foi recebida com alívio. O ambulante Enzo César, 19, que vende água de coco na área, vibrou com a boa nova. “A praia fechada quebrou a gente. Dependemos do movimento daqui. Pode ser o que falta para se recuperar dessa crise complicada”, disse, ao saber que a saudade chegou ao fim.

"Já é uma grande vitória para a população começarmos a liberar as praias aos sábados e o acesso ao Porto da Barra" - ACM Neto, ao anunciar novas medidas de flexibilização

Praias livres aos sábados; Buracão será reaberta

O Porto da Barra não foi a única praia que teve a reabertura autorizada pela prefeitura. Buracão e Paciência, no Rio Vermelho, poderão ser novamente frequentadas, mas de segunda a sábado e com regras para colocação de cadeiras, sombreiros e mesas e para a comercialização de produtos. No mesmo compasso, o prefeito ACM Neto liberou também o acesso às praias da capital aos sábados, sem restrição de horários.

Antes, a permissão valia só para os dias úteis. As demais praias que não podiam abrir às segundas-feiras, como São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã, seguirão interditadas no primeiro dia da semana.

As medidas começam a valer a partir do próximo dia 16 e, portanto, ainda não estarão em vigor neste fim de semana. A flexibilização não inclui domingos e feriados, períodos em que as praias permanecerão fechadas aos banhistas.

“Já é uma grande vitória para toda população começarmos a fazer a liberação das praias no final de semana. Entendemos que, pelos números da covid-19, há segurança para autorizamos a abertura aos sábados”, afirmou o prefeito.

Durante a entrega das obras de requalificação do canal Paraguari, em Periperi, Neto anunciou mudanças nas regras do Elevador Lacerda. O horário de fechamento foi ampliado de segunda a sábado para 22h. Antes, o equipamento estava autorizado a funcionar apenas das 7h às 17h30 nos dias úteis e das 8h às 17h nos sábados.

Mais flexibilizações

Restaurantes, bares e lanchonetes estarão liberados para fazer o serviço de rodízio.

Clínicas odontológicas e de estética, bem como autoescolas, poderão estender o horário de segunda-feira a sábado, das 8h às 19h.

Clubes sociais, recreativos e esportivos poderão ampliar a capacidade de frequência simultânea para 30% dos sócios.

Nas academias, o tempo máximo de uma hora por aluno fica revogado.