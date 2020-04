Chegada da imagem do Senhor do Bonfim à Salvador completa 275 anos neste sábado

Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os fiéis devotos soteropolitanos vão render graças a Deus pelos 275 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim no dia 18 de abril, próximo sábado. A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim convocou os fiéis a participarem de um tríduo preparatório, que acaba nesta sexta-feira (17), às 18h. Cada fiel deverá rezar em casa com a família a oração do santo terço, preces espontâneas e, ao final, a oração do Ano Jubilar. No dia 18, o reitor da Basílica, padre Edson Menezes da Silva celebrará uma missa, às 7h20, sem a presença do povo.

Os fiéis poderão acompanhar a transmissão através das redes sociais do Santuário (Facebook: @basilicasantuariodosenhordobonfim), pela WebTv do Bonfim (canal do YouTube) e pela Rádio Excelsior da Bahia. Para marcar esse dia tão importante, os sinos da Basílica serão tocados ao meio-dia.

O ponto alto das comemorações pelo Jubileu dos 275 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim foi adiado para o dia 22 de novembro, quando a Igreja celebrará a Solenidade de Cristo Rei. A nova programação será divulgada posteriormente.

Origem da imagem do Senhor do Bonfim

Theodózio Rodrigues de Faria, capitão-de-mar-e-guerra da marinha portuguesa, fervoroso devoto do Senhor do Bonfim, havia feito uma promessa durante uma tempestade de que, se sobrevivesse, traria para o Brasil as imagens do Senhor Jesus do Bonfim e de Nossa Senhora da Guia. Assim, em 18 de abril de 1745, uma réplica foi trazida da sua terra natal, Setúbal, em Portugal, iniciando a construção da Igreja do Senhor do Bonfim.

Mas não foi somente a igreja que foi construída: neste momento começou, também, o culto ao Senhor do Bonfim e a Nossa Senhora da Guia, com a criação da “Devoção do Senhor Bom Jesus do Bomfim”, Irmandade de leigos reconhecida pelo então arcebispo Dom José Botelho de Matos, presente na fundação da mesma. A capela teve suas obras iniciadas em 1746, e no dia 24 de junho de 1754, após a conclusão das obras internas, a sagrada imagem foi trazida da Capela da Penha para a Colina do Bonfim, em procissão.

Oração ao Senhor do Bonfim

Vossa imagem nos lembra vosso amor e nos revela o rosto misericordioso do Pai. Vossa morte na Cruz é fonte de vida e salvação para todos os povos e nações.

Vossa Cruz é também um convite para vos seguirmos no caminho da santidade.

Queremos, neste jubileu, celebrado aqui, na Colina Sagrada, renovar o compromisso de nossa devoção e de nossa veneração à vossa sagrada imagem.

Queremos proclamar a todos que sois o Filho do Deus vivo, nosso Salvador e Redentor.

Suplicamos vossa proteção e misericórdia para que sejamos guardados e protegidos de todo o mal.

Ensinai-nos, Amado Jesus, Senhor do Bonfim, a cultura do encontro, a cultura da convivência com o diferente, o respeito mútuo e a certeza de que somos todos irmãos.

Com Nossa Senhora da Guia, vos pedimos: “Salva, protege e alumina pelo sinal desta Cruz o coração da Bahia e do Brasil que a vossos pés o amor conduz”. Amém!