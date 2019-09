Chegando agora? Veja o que tem de bom para assistir no Amazon Prime Video

O Amazon Prime, serviço de assinatura da gigante varejista, chegou ao Brasil essa semana com um preço agressivo - R$ 9,90 mensais para contar com frete gratis nas compras e acesso a um catálogo de livros, músicas e também ao Prime Video, que traz séries e filmes. Quem quiser experimentar, pode assinar por 30 dias de graça. Depois, há opções de pagamento mensal e anual para seguir com os benefícios.

Se você resolveu dar uma chance ao serviço, confira dicas de séries para botar na listinha e aproveitar melhor seu período de testes:

1) Fleabag

2 temporadas, 12 episódios

(Foto: Divulgação)

Criada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, a série trata, superficialmente, da vida de uma mulher, Fleabag, tentando tocar seu negócio, um pequeno café, em Londres, suas desventuras amorosas e sua relação familiar com o pai, a madrasta e a irmã. Mas é muito mais que isso. "Fleabag" é uma reflexão surpreendente sobre solidão, tristeza e relações - e muito divertida também. São seis episódios rapidinhos em cada temporada, o que convida a uma maratona intensa, mas mesmo depois de terminar é possível que os temas da série fiquem com você por ainda muito tempo.





2) Marvelous Mrs. Maisel

2 temporadas, 18 episódios

(Foto: Divulgação)

Vencedora do Emmy e do Globo de Ouro, a série é de Amy Sherman-Palladino, criadora de "Gilmore Girls". O estilo de fala rápido se mantém, mesmo em um pano de fundo tão diferente. Rachel Brosnahan é Miriam 'Midge' Maisel, uma esposa perfeita na Nova York dos anos 1950, que de repente descobre um inesperado talento para a comédia. O casamento não aguenta a pressão quando o marido aspirante a humorista se dá conta disso também e Midge se vê tentando construir uma carreira no standup enquanto sua vida pessoal desaba ao seu redor.

A série tem duas temporadas até agora. Relembre:

3) The Good Fight

3 temporadas, 33 episódios

(Foto: Divulgação)

Spin-off de "The Good Wife", a série troca Alicia Florrick (Juliana Margulies) por Diane Lockhart (Christiane Baranski) e depois de uma primeira temporada meio hesitante conseguiu se acertar completamente. O elenco é muito bom e o roteiro é um dos mais em sintonia com o noticiário atual, tanto do ponto de vista da política quanto da tecnologia, em um sentindo mais amplo, que há no mundo das séries, expandindo o que já era bem feito na série original. Os criadores Michelle e Robert King continuam por trás dos episódios.

Relembre no nosso Comentários em Série:

4) Good Omens

1 temporada, 6 episódios

(Foto: Divulgação)

Adaptação do livro homônimo de Neil Gaiman e Terry Pratchett, traz David Tennant e Michael Sheen como o demônio e o anjo que constroem uma amizade algo relutante na Terra que atravessa centenas de ano. Fazendo o mínimo possível, vão equilibrando as coisas por aqui, até que chega a hora do apolipse e as pressões - de cima e de baixo - aumentam sobre os dois. Acontece que os seis mil anos na Terra fez com que os dois começassem a gostar e eles resolvem se unir para prevenir o fim do mundo. Curtinha e divertida.

5) The Boys

1 temporada, 8 episódios

(Foto: Divulgação)

Essa vai para quem gosta de super-heróis. Uma visão mais cínica, desse universo, diga-se. A série é baseada em uma história em quadrinhos criada por Darick Robertson e Garth Ennis e traz uma equipe de heróis extremamente famosa, mas com integrantes problemáticos, que funciona como uma grande empresa - com apoio de relações públicas e um time que faz investigações prévias antes de enviar os heróis para aparecerem na frente das câmeras "resolvendo" o crime. Com pressões sob políticos, a equipe faz acordos para que cada cidade tenha o seu próprio herói dedicado e tudo é trabalhado para tomar conta da imagem. Até que um grupo se une para tentar desmascarar os heróis depois que um deles, superveloz, mata uma moça atropelada na beira da calçada.

6) Patriot

2 temporadas, 18 episódios

(Foto: Divulgação)

Uma série muito peculiar e difícil de classificar. "Patriot" trata de um homem chamado John Tavner (Michael Dorman), que trabalha não-oficialmente para a CIA. Seu trabalho de fachada é como engenheiro em uma empresa de tubos - ele não tem qualificação para isso, mas precisa manter o emprego para completar a missão, que envolve uma entrega de uma quantia de dinheiro. A série trata das complicações que surgem no meio. Os contratempos incluem uma investigação de assassinato e também as relações interpessoais de Tavner com o irmão, colegas e o pai. A intensidade do caso vai aumentando e nosso envolvimento também. "Patriot" é uma mistura de série de espião, humor negro e traz escolhas cinematográficas incomuns e arrojadas.

Há duas temporadas disponíveis - e todos os episódios tratam dessa mesma missão.

7) Homecoming

1 temporada, 10 episódios

(Foto: Divulgação)

Uma série de TV baseada em um podcast - hoje em dia, a inspiração vem de muitos lugares! No enredo, uma psicóloga trabalha em uma instalação experimental do governo que trata soldados que voltaram da guerra com traumas e ajuda na readaptação à vida civil. Uma outra história, contudo, começa a emergir, e é esse mistério que serve de guia para os episódios. Protagonizado por Julie Roberts, o seriado é um mistério à moda antiga, com trilha que evoca Alfred Hitchcock. É uma história contada de uma maneira "pequena", íntima, mesmo envolvendo conspirações governamentais. Menos óbvia que Mr. Robot, faz o talento de Sam Esmail por trás das câmeras sobressair mais (mas, ei, se você prefere o estilo paranóico mainstream, Mr. Robot também está no Prime Video).

8) Transparent

4 temporadas, 40 episódios

(Foto: Divulgação)

Jeffrey Tambor interpreta um personagem que decide, já mais velho, fazer a transição para mulher e vemos como isso o afeta, claro, mas também como a família reage. É, portanto, um drama familiar atual, que conta a história de seus personagens de maneira digna e humanizada. Nada muito grandiloquente, apesar do tema pesado: a série aborda os detalhes, é muitas vezes triste, mas retorna triunfante. É bonita e dolorosa, essencial para o momento que vivemos. Foram 28 indicações ao Emmy e oito vitórias no seu decorrer. A série chegou ao fim com um episódio musical bônus já sem o protagonista, porque Tambor foi demitido no ano passado, meses após ser acusado de assédio sexual no set de gravação.

9) Red Oaks

3 temporadas, 26 episódios

(Foto: Divulgação)

Uma série bobinha, com clima nostálgico dos anos 1980 e bem gostosa de assistir. Criada por Joe Gangemi e Gregory Jacobs, conta a história de David (Craig Roberts), um rapaz que se formou do colégio e enquanto decide o que fazer a seguir trabalha como instrutor de tênis em um cluybe. O pai quer que ele vire contador, mas David sonha em ser cineasta. A casa da família passa por momentos complicados - a mãe descobriu recentemente que está apaixonada por uma mulher. Digamos que a série seja para as comédias dos anos 1980 o que é Stranger Things para a ficção científica do mesmo período. Tem uma sensibilidade que lembra o diretor David Gordon Green (Prova de Amor, Contra corrente), que inclusive comanda três episódios, e filmes como "Adventureland".

10) Goliath

2 temporadas, 16 episódios

(Foto: Divulgação)

Thriller jurídico que tem por trás um grande nome de outras eras da TV, David E. Kelley (Ally McBeal, Boston Legal). Billy Bob Thornton lidera o elenco e já ganhou um Globo de Ouro por essa interpretação. Ele vive Billy McBride, um advogado alcoólatra à frente de um caso contra uma grande empresa de tecnologia. Seu oponente nessa disputa é exatamente sua antiga empresa - ele vai bater de frente com a ex-mulher, vivida por Maria Bello, e seu antigo parceiro jurídico, que acabou se tornando um desafeto (William Hurt). A série não tenta reinventar a roda, mas é um programa de TV bom à moda antiga, bem produzido, com elenco afiado e que entretém - além de ser bastante convidativa para uma maratona.

Agora, uma seleção de séries mais antigas que estão disponíveis no serviço

1) Seinfeld

Considerada uma das melhores comédias da TV, com sua famosa descrição de "uma série sobre nada", É mais ou menos assim. Os quatros amigos Jerry Seinfeld, George Constanza, Elaine Benes e Kramer vivendo situações inusitadas, conversando sobre qualquer coisa, fazendo apostas do tipo quem consegue ficar mais tempo sem se masturbar... Tudo e nada pode ser o mote de um episódio de "Seinfeld". Mundana, engraçada, inventiva e imperdível.

(Foto: Divulgação)

2) Comédias clássicas da NBC dos anos 2000

Depois de "Seinfeld", a NBC teve uma boa sequência de comédias nos anos 2000 e as principais estão disponíveis no Prime. Começando com "The Office", lançada em 2005, remake de uma série homônima britânica e que ainda é capaz de proporcionar boas risadas. Todas as nove temporadas da série protagonizada por Steve Carell estão disponíveis na plataforma. A história, para quem não conhece, é um mockumentary (falso documentário) que traz histórias do cotidiano de funcionários de uma empresa que vende papel.

(Foto: Divulgação)

O Prime tem também "30 Rock", que apesar de suas piadas extremamente ao panorama da cultura de quando ia ao ar, ainda segura bem hoje em dia. "30 Rock" mostra os bastidores de um programa de variedades ao estilo Saturday Night Live e a personagem principal, Liz Lemon é vivida pela criadora Tina Fey - fortemente baseada na própria experiência que ela teve ao trabalhar no SNL. A série tem um tom de humor irônico e absurdo que se sustenta. Completam a trupe ainda "Parks and Recreation", uma sátira política cheia de coração, e a absurda "Community".

3) Justified

Baseado na obra de Elmore Leonarld, Justified é uma espécie de western moderno. Raylan Givens (Timothy Olyphant) vive um policial federal que não respeita muito as regras e acaba sendo transferido de volta para sua cidade, no interior do Kentuky, onde vai se deparar com antigos conhecidos - e problemas. A série trabalha com inteligência os clichês do gênero e tem um grande trunfo na interpretação charmosa e ambígua de Olyphant. O rival Boyd Crowder é vivido também de maneira sensacional por Walton Goggins.

Veja o trailer:

4) Friday Night Lights

Uma das séries adolescentes mais bonitas já exibidas, aos trancos e barrancos completou cinco temporadas, que estão todas disponíveis no Prime Video. A história gira em torno de um time escolar de futebol americano, mas é muito mais que isso. Com um olhar sensível, traz os problemas dos adolescentes, seus relacionamentos com a família, o desejo de superação dos que vivem situação familiar difícil, aborda questões como racismo...

Relembre no nosso Comentários em Série: