Chegou aí? Quase metade dos bairros de Salvador terão acesso ao 5G a partir de hoje

Moradores de quase metade dos bairros de Salvador, que somam 79 áreas, poderão acessar a conexão 5G e obter uma maior velocidade nos dados móveis a partir desta terça-feira, 16. A depender da operadora utilizada, porém, a cobertura pode ser maior ou menor na capital baiana. A Anatel explica que, inicialmente, o compromisso de abrangência estabelecido no Edital da rede determinou um quantitativo mínimo de estações que deve ser instalado nas capitais. Em Salvador, no momento, há 193 antenas instaladas.

“Quanto aos bairros e regiões onde o sinal estará presente, cada prestadora possui sua estratégia de implantação e expansão da rede. Sendo assim, é natural que nesse momento inicial nem todas as operadoras atendam todas as regiões”, esclarece a agência em nota. Hoje, a TIM disponibiliza conexão 5G em 77 bairros de Salvador, a Claro em 15, a Vivo em 16. A Oi não participou do leilão do 5G, visto que na ocasião, em 2021, a sua operação móvel estava sendo vendida para a Claro, TIM e Vivo, processo que foi oficializado em 2022.

De acordo com as operadoras, basta ter um aparelho móvel compatível com o 5G e estar em uma área com cobertura de rede para poder utilizar a nova conexão. As prestadoras ainda não estão comercializando planos ou serviços específicos focados no 5G, então, por enquanto, não é necessária qualquer atualização ou mudança nos contratos de planos pré e pós-pagos para receber os sinais 5G na faixa de 3,5 Ghz. Isso significa navegar na internet e fazer download de arquivos com conexão mais rápida do que com o 4G.

Até o momento, esses são alguns dos bairros com cobertura 5G para TIM, Claro e Vivo: Barra, Caminho das Árvores, Campo Grande, Candeal, Canela, Chame-Chame, Federação, Graça, Horto Florestal, Itaigara, Jardim Apipema, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba e Politeama. A média estabelecida pela Anatel para as operadoras era de uma estação 5G a cada 100 mil habitantes, mas ela já foi ultrapassada na capital baiana, de acordo com a agência.

O prazo final vai até julho de 2025, quando a Anatel determina que haja uma estação para cada 10 mil habitantes. Esse também é o prazo em que 100% dos aparelhos móveis devem começar a ser compatíveis com a rede. De acordo com Bruno Talento, diretor de vendas da TIM no Nordeste, a tecnologia 4G demorou cerca de 4 anos e meio para ser preponderante no país, como é hoje. “Isso depende da própria usabilidade. Hoje temos em média de 4 a 5% [de aparelhos] na base da TIM compatíveis com o 5G. Ainda tem uma evolução muito significativa na troca dos aparelhos”, afirma.

O diretor regional da Claro na Bahia e em Sergipe, Marco Aurélio Alves, diz que, para a cobertura 5G em Salvador, estão sendo priorizadas as áreas com maior densidade populacional e maior acesso aos dados. “O usuário precisa primeiro ter equipamento 5G”, afirma. Ainda segundo Marco Aurélio, os aparelhos compatíveis com o 5G já representam 70% da venda da Claro no Brasil, com um total de 2 milhões de aparelhos. A Claro tem cerca de 20% de aparelhos na base que acessam o 5G.

A diretora regional da Vivo, Karina Tenório, afirma que o 5G está disponível para todos os clientes. "Para acessar, só é preciso possuir um aparelho compatível. Temos em nosso portfólio 49 modelos homologados, e é só estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso", diz. A Vivo afirma ter na base mais de 3 milhões de clientes com aparelhos compatíveis com 5G.

O diretor de vendas da TIM no Nordeste está otimista com a rapidez da mudança.

“A gente entende que o [tempo do] 5G vai ser muito mais curto”, afirma. De acordo com ele, a tecnologia em breve trará uma revolução para a Bahia e para o Brasil. “O 5G consegue conectar 10 vezes mais dispositivos. Estamos falando de quase 1 milhão de equipamentos conectados simultaneamente. Vai possibilitar que carro autônomo, prédios inteligentes… sejam possíveis. Até coisas mais ousadas, como ser realidade aeronaves operando de forma autônoma”, afirma.

A operadora lançará em breve um plano específico para os clientes pós-pagos da TIM, que poderão comprar um pacote para acrescentar mais 50 gb de internet nos planos. “Esse booster 5G oferece navegação ilimitada no Twitch, serviço de streaming de competições de eSports. O pacote evoluirá ao longo dos próximos meses, com mais conteúdos de jogos eletrônicos em parceria a AWG Games – plataforma responsável por títulos como Fortnite e GTA V, além de realidade aumentada e realidade virtual”, diz a operadora.

José Ronaldo Rocha, sócio e líder de Consultoria em Telecomunicações da EY na América Latina Sul, explica como funciona essa mudança do 4G para o 5G na prática. “Com essa nova tecnologia, temos uma frequência que oferece uma internet com maior velocidade. Por exemplo, quando andamos com o 4G, às vezes entramos em área de sombra (sem cobertura), porque as antenas estão muito altas. O 5G tem antenas em locais menores, em postes, por exemplo, espalhadas por diversos pontos da cidade, fazendo com que o consumidor consiga usar a internet em muitos locais que antes seriam uma área de sombra”, explicou o especialista.

Rocha destacou que em estádios, festas, ou qualquer outro lugar com muita aglomeração, a chance do usuário do 5G ficar sem internet será muito menor. “Imagina que na sua casa tem um roteador central e para melhorar o sinal você coloca um replicador do outro lado da casa. Agora imagina que é isso que vai acontecer com o 5G, serão várias antenas pequenas, que não ficam visualmente tão expostas, mas que facilitam a comunicação”, detalhou.

Mas existem desafios para as operadoras.

“A tecnologia está sendo implementada de forma escalonada e, obviamente, hoje, o maior desafio das empresas de telecom é o investimento atrelado a isso, que é muito grande. É uma tecnologia que demanda infraestrutura. Mas eles têm essa necessidade de expandir a rede, até porque é algo que vai nos impactar muito, nós consumidores. Daqui a pouco vamos tomar decisões de comprar ou não um telefone por ter 5G, de trocar ou não de operadores porque tem um 5G melhor”, pontuou Rocha.

Assim como toda tecnologia, o especialista ressaltou que o 5G também precisa de maturação. “O 4G está entrando agora nesse estágio, já o 5G está começando e esse começo, que acreditamos ser a quarta revolução industrial, vai mudar a forma que vamos interagir entre a gente e também com as máquinas. As empresas vão investir forte e vão ganhar mais com a adesão do cliente. O início dessa implantação é um acelerador muito forte para para a transformação e inclusão digital”, finalizou.

Mundo corporativo

Não serão só os celulares que poderão acessar o 5G na capital baiana a partir desta terça. As operadoras e especialistas acreditam que toda a cidade está pronta para alcançar um novo patamar de digitalização, e isso inclui empresas conectadas à rede.

“Entre os setores e áreas que serão impactados por essa revolução nos próximos anos, destacam-se Saúde, Educação, Financeiro, Agronegócio, Carros Autônomos, Logística, Indústria 4.0, Smart Metering e Cidades Inteligentes”, afirma o Diretor-Executivo de Marketing e Negócios da Embratel, Marcello Miguel.

Além da Claro, representada pela Embratel, a operadora TIM também afirmou já buscar negócios com empresas e indústrias baianas. “Essa é a fase. A gente começou, no passado, a chamar muito as indústrias para participar, porque a tecnologia nós temos, a rede vamos disponibilizar, mas o 5G depende muito do desenvolvimento das aplicações. Então incentivamos primeiro isso, agora começamos a receber algumas propostas”, diz o diretor regional de vendas.

A Embratel afirma que o mercado corporativo já está se movimentando para adotar o 5G em suas operações. “Como exemplo, podemos comentar sobre o contrato recente fechado entre Embratel e Gerdau para implementar o 5G na usina de Ouro Branco (MG), quando o 5G foi liberado na região”, diz Marcello Miguel. Este é o primeiro projeto de uso do 5G no setor do aço na América Latina.

A gestão pública também pode participar. Semáforos autônomos e até monitoramento de qualidade do ar, por exemplo, poderão ser aplicados e introduzidos nas cidades com maior efetividade e segurança. Com isso, as prefeituras podem criar iniciativas para usar a internet de quinta geração em benefício à população.

Bairros com sinal 5G

Claro - Barra, Caminho das Árvores, Campo Grande, Candeal, Canela, Chame-Chame, Federação, Graça, Horto Florestal, Itaigara, Jardim Apipema, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba e Politeama.

TIM - Acupe de Brotas, Alto das Pombas, Alto do Coqueirinho, Amaralina, Arenoso, Armação, Arraial do Retiro, Barbalho, Barra, Barreiras, Barris, Boca do Rio, Brotas, Cabula, Cabula VI, Caixa D'Água, Caminho das Árvores, Campinas de Brotas, Campo Grande, Canabrava, Candeal, Canela, Centro, CAB, Chame-Chame, Cidade Nova, Cosme de Farias, Costa Azul, Curuzu, Daniel Lisboa, Dois de Julho, Doron, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Engomadeira, Federação, Garcia, Graça, Horto Florestal, Iapi, Imbuí, Itaigara, Jaguaribe, Jardim Nova Esperança, Jardim Placaford, Luis Anselmo, Macaúbas, Matatu, Narandiba, Nazaré, Nordeste, Nova Brasília, Ondina, Parque Bela Vista, Patamares, Pau Miúdo, Pelourinho, Pero Vaz, Piatã, Pituaçu, Pituba, Politeama, Rio Vermelho, Saboeiro, Santa Cruz, Santa Mônica, Santo Antonio, São Gonçalo do Retiro, São Marcos, Saúde, Sete de Abril, Stiep, Sussuarana, Tancredo Neves, Tororó, Vila Laura e Vitória.



Vivo - Amaralina, Cabula, Caminho das Árvores, Candeal, Canela, Costa Azul, Garcia, Graça, Horto Florestal, Iguatemi, Itaigara, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba, Rio Vermelho e Santa Cruz.





Lista de aparelhos compatíveis com 5G

Com a iminência da chegada do 5G em todas as capitais do Brasil até o fim de setembro, a Anatel já divulgou quais marcas e quais modelos de smartphones estão aptos a receber a nova tecnologia quando ela já estiver ativa. Veja a lista:

Apple



iPhone SE (3ª geração)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max



Samsung



Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy A13

Galaxy A22 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G



Motorola



Moto G 5G Plus

Moto G 5G

Moto G50 5G

Moto G62 5G

Moto G71 5G

Moto G82 5G

Moto G100 5G

Moto G200 5G

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Pro



Xiaomi



Mi 11 Lite 5G

Mi 12 Pro 5G

Xiaomi 12 Lite

Poco M3 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G



Asus



Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

ROG Phone 5

ROG Phone 5s



Realme



Realme GT Master

Realme GT 2 Pro

Realme 9 Pro+



TCL



TCL 20 Pro 5G



Infinix



Zero 5G



Nokia



Nokia G50



Lenovo

Legion Phone Due

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo