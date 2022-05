Cheio de Axé

A Magalu vai lançar sua primeira coleção de moda em parceria com um estilista. E o escolhido foi o baiano , radicado em São Paulo, Isaac Silva. Juntos desenvolveram uma coleção democrática, com peças sem gênero ,que vão do PP ao G4 e não possuem diferenciação de preços na grade. O DNA de Isaac está presente com muita estamparia africada, cores e seu tradicional slogan "Acredite do seu Axé", que agora também se desdobrou em "Acredite em seu Xerô" estampado em camisetas e peças em jeans. O Vixe amou a jaqueta com modelagem oversized. Em tempo, neste sábado (28) acontece o pré lançamento em São Paulo, na loja de Isaac Silva e a coleção completa estará disponível a partir do dia 30/05 no aplicativo da Magalu.





Mood Inverno

Está a fim de uma bota tratorada bafônica para chamar de sua? O vixe amou o modelito Chelsea da Zara (zara.com/br) que você arremata por R$ 329. Dica de stylist: combina com um vestidinho fresquinho que, automaticamente, você adiciona a informação invernal e não passa calor. Afinal, na nossa cidade a chuva vem, mas os termômetros custam a cair.





Multiuso

Ela pode ser bolsa, mas também vira pochete. O acessório curingão da Riachuelo (riachuelo.com.br) é aquela peça capaz de se transformar a depender do look. Se rolou aquele sentimento, leva a sua para casa por R$ 69,95.

Hit do momento

Ela é leve, curtinha, no formato envelope e confeccionada em tweed. Que tal criar looks bem originais usando a saia da Market 33, garimpada no e-commerce OQVestir(oqvestir.com.br)? Experimenta usar a peça com t-shirt e bota coturno. Preço R$ 94,9.

Tropical

Um brincão de efeito com aquele mood tropical pode ser uma boa escolha para injetar um fresh no visu de todo santo dia. Esse da Urbanic (br.urbanic.com) em formato de folha vai da praia ao happy hour e tira o look do status básico imediatamente. Custa R$ 32,9.





Home

Hora de deixar aquele cantinho da casa cheio de bossa. E uma boa alternativa é investir em um banquinho, como esse da Tok&Stok (tokstok.com.br), que tem muitas utilidades. Você pode colacar na varanda e apoiar um cachepot de planta, como tem serventia até no banheiro, para apoiar toalhinhas enroladas. Deixa a criatividade rolar! Custa R$ 89,9.