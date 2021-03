Cheiro de casa: 10 dicas para aromatizar seu cantinho e trazer mais conforto ao ambiente

Nunca se usou tanta água sanitária na faxina de casa por conta da pandemia. Mas a gente também gosta de um perfume que possa trazer aconchego e uma sensação boa, não é? Claro, que a limpeza de cada ambiente é mais que necessária, sobretudo, nesse momento, mas um aroma que possa revitalizar as energias é sempre bem-vindo.

“Não existe melhor lugar no mundo do que a nossa casa. Por isso a importância de cuidarmos dela, de limpar, perfumar e arejar. A casa é nosso refúgio, nosso porto seguro”, destaca a sócia-fundadora da Avatim, Mônica Burgos.

Alecrim, anis estrelado, lavanda, laranja, canela, limão siciliano, patchouli, cedro e capim-limão são alguns dos aromas que podem deixar o nosso cantinho mais acolhedor, principalmente, quando permanecer mais tempo em casa é uma questão de proteção e também de cuidado com o outro. Por isso, especialistas em aromatizadores e óleos essenciais, trouxeram 10 dicas para aromatizar esse lugar com um cheirinho e melhorar o ambiente.

“O olfato é responsável por grande parte das nossas emoções e é capaz de nos conectar às lembranças e memórias olfativas. Desse modo, é possível usar os aromas para potencializar o aconchego, a tranquilidade e boas sensações”, acrescenta a criadora da marca Amuu! Aromatizadores e Cosméticos Artesanais, Juliana Lima. E, então, que cheiro a sua casa tem?





1. Perfil olfativo

O conselho é da criadora da marca Amuu! Aromatizadores e Cosméticos Artesanais (@amuu_tudo), Juliana Lima. A marca têm aromatizadores com preços de R$ 15 a 120. “O universo do cheiro é gigantesco. O primeiro passo é entender o seu perfil olfativo, ou seja, identificar quais aromas, notas que agradam. Existem várias possibilidades”.



2. Tipos de difusores

Sobre os tipos de difusores, Juliana Lima acrescenta que o ideal é observar o espaço que tem em casa para fazer essa escolha. “Existe o difusor de velas, o de varetas, o pessoal (um colar com um pingente que recebe aroma), o elétrico e o ultrassônico. O ultrassônico é o mais caro, porque além de perfumar, purifica o ambiente”.



3. Espaço da casa

A sócia-fundadora da Avatim (@avatimoficial), Mônica Burgos, afirma que para distribuir bem o aroma é importante observar a ventilação. A Avatim têm produtos a partir de R$ 34 (essência concentrada) a R$ 111 (a depender do tipo de difusor completo). “Ambientes como quarto, banheiro, lavabo, hall, closet são os mais propícios”, garante.



4. Aplicações

O uso do aromatizador deve ser sempre distribuído nas cortinas, atrás das portas, no hall principal e no lençol das camas, como destaca a especialista em óleos essenciais e sócia da Palato Especiarias, Taciana Moreira (@tacianamoreira). Na Palato, a média de preços é R$ 60. “Faça duas aplicações ao dia, uma pela manhã e outra à noite”.



5. Em cada canto

Juliana Lima lista algumas opções de aromas para cada parte da casa: “Na sala, vale apostar nas notas herbais e florais que vão oferecer aconchego e bem-estar. Já para cozinha e área gourmet use notas cítricas, que ajudam a bloquear os cheiros de fritura, por exemplo. No quarto, o aroma de notas florais. Para o banheiro use de notas herbais e cítricas”.



6. Essências que relaxam

A sugestão de Mônica Burgos para deixar o ambiente mais calmo, está em aromas como lavanda, capim-limão, peônias, patchouli e cedro. “Elas melhoram o sono, reduzem o estresse e a ansiedade, melhoram o humor, diminuem a irritabilidade e ajudam na concentração”.



7. Para trazer boas energias

Nesse caso, a dica de Taciana Moreira é escolher aromatizadores a base de cheiros que acordem a casa durante o dia para melhorar a rotina. “Aromas como laranja, canela, limão siciliano são capazes de proporcionar essa sensação”, aconselha.



8. Cuidados

É importante verificar todas as orientações de uso que acompanham o produto, além de ter cuidado com os excessos, como alerta a aromaterapeuta, Ana Santos (@ciranda_dos_aromas). “Os óleos essenciais são insumos farmacológicos e com isso têm também suas restrições”, reforça a aromaterapeuta.



9. Receitinhas caseiras Parte 1

Sim, dá para fazer também o próprio aromatizador em casa. Taciana Moreira tem uma receita bem prática e fácil com alecrim. “Coloque em um recipiente um punhado de alecrim diluído em álcool de cereais. Com a mistura maturada por duas horas, é só borrifar nos cantos”.



10. Receitinhas caseiras Parte 2

E aqui vai mais uma antes de terminar. Quem ensina é Ana Santos: “Você vai precisar de 100g de anis-estrelado, mais 100g de casca de laranja e 100 mil de álcool 70º (para 1 litro). Misture tudo e deixe maturando por 15 dias. Essa composição, inclusive, é antisséptica”.





MAIS DICAS: TEVE COVID?

Sentidos A especialista em óleos essenciais, Taciana Moreira recomenda aromatizadores a base de bergamota, limão siciliano, laranja doce, alecrim e cravo. “Além da função terapêutica, são aromas com efeito calmante e antidepressivo”. Extratos de canela, tomilho, anis-estralado também ajudam, como acrescenta a aromaterapeuta, Ana Santos: “São antivirais potentes”.