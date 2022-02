Chelsea vence Lille e se mantém 100% em casa na Liga dos Campeões

O atual campeão Chelsea fez o dever de casa diante do Lille, nesta terça-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Havertz e Pulisic marcaram os gols da vitória por 2x0 no estádio Stamford Bridge e garantiram a quarta vitória inglesa em quatro jogos como mandante na atual temporada da competição.

A decisão de volta entre Lille e Chelsea está marcada para o dia 16 de março, uma quarta-feira, no estádio Pierre-Mauroy, em Lille. Vale lembrar que o critério de gol qualificado foi removido das competições da UEFA a partir desta temporada. Em caso de vitória dos franceses por dois gols de diferença, a partida irá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

O Chelsea começou o confronto com volume no campo de ataque, assim como já era de se esperar. Pressionando, Havertz desviou cruzamento de Azpilicueta na primeira grande chance da partida, que passou muito perto do gol, logo nos primeiros minutos.

Na oportunidade seguinte, o mesmo Havertz obrigou o goleiro brasileiro Léo Jardim a trabalhar e espalmar para escanteio. Persistente, o meia alemão achou espaço na área para cabecear para abrir o placar na cobrança de escanteio feita por Ziyech.

O Lille não ficou acuado com o gol, se lançou ao ataque e tentou agredir a equipe adversária. Com o passar do tempo, o time francês conseguiu até finalizar mais vezes que o Chelsea, que apresentou uma defesa sólida e conseguiu levar a vantagem de 1x0 para o vestiário.

O duelo no segundo tempo continuou aberto, com os dois times propondo o jogo. O Chelsea era quem construía as melhores jogadas de ataque, mostrando seu repertório. O segundo gol inglês saiu em um contra-ataque, com ótima participação de Kanté O volante francês puxou a jogada e serviu o estadunidense Pulisic, que tirou do goleiro para ampliar.

Em desvantagem, o Lille colocou em campo Yilmaz, artilheiro do último Campeonato Francês, para tentar uma reação. A equipe demonstrou ter sentido o segundo gol e passou a ter mais dificuldade para assustar a zaga do Chelsea. Com isso, o placar de 2x0 permaneceu até o fim do confronto.

Na Espanha, Villarreal e Juventus ficam no 1x1

Villarreal e Juventus empataram, nesta terça-feira (22), na Espanha, por 1x1, também pelo primeiro duelo das oitavas da Liga dos Campeões. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 16 de março, em Turim, na Itália. Quem vencer passa para as quartas de final. Em caso de empate a decisão irá para os pênaltis.

Logo aos 32 segundos de partida, a Juventus mostrou qual seria a sua tática adotada nos 90 minutos: os lançamentos longos. Danilo lançou Vlahovic, que matou a bola e bateu cruzado para abrir o placar.

O gol deixou a equipe italiana do que jeito que queria na disputa. Fechada atrás, liderada pelo zagueiro holandês De Ligt e abusando da ligação direta, apostando na habilidade e velocidade de Vlahovic, Cuadrado e Morata.

O Villarreal ficou mais de 60% com a bola no pé e concentrou suas jogadas de ataque pelas extremas. Mas, aos poucos, a Juventus foi anulando as investidas espanhola e passou também a levar perigo à meta de Rulli. Morata e McKennie criaram boas oportunidades para ampliar o placar.

No fim da primeira etapa, Lo Celso tentou mais uma vez, mas parou na marcação precisa de De Ligt, garantindo a vantagem da equipe italiana nos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo teve início muito semelhante e a Juve quase ampliou no primeiro minuto com Morata, mas a partir daí só deu Villarreal. A equipe espanhola continuou atacando pelas laterais, mas também tentou chutes de longe. De tanto tentar, obteve sucesso, aos 20 minutos. Capoue descobriu Parejo invadindo a área e fez belo lançamento para a finalização de primeira.

O Villarreal esteve mais próximo da vitória, mas por pouco não foi castigado. Vlahovic fez rápida conclusão para linda defesa de Rulli, aos 39 minutos.