Chesf fecha comportas da usina de Paulo Afonso e encerra vertimento de cachoeiras

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) encerrou, nesta segunda-feira (02), o vertimento das cachoeiras do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso. A ação acontece após o fechamento das comportas de Taquari e Capuxu, que estavam abertas há dez dias.

Desde o dia 22 de abril uma série de procedimentos foram adotados como forma de controlar os volumes dos reservatórios neste final de período chuvoso, que se encerra agora em maio e só retorna em novembro, visando garantir o nível das águas para o abastecimento dos usos múltiplos e a geração de energia conforme a demanda do ONS.

Com a abertura das comportas e a volta da cachoeira, foi possível a visitação turística na região, que não via as cachoeiras verterem havia mais de 12 anos. Agora, com o fechamento das comportas, as cachoeiras voltam a secar.

"As chuvas deste último período úmido que se iniciou em novembro de 2021, não apenas proporcionaram novamente o espetáculo das águas, como a garantia do abastecimento para os próximos meses nos reservatórios da Companhia ao longo da Bacia do Velho Chico", informou a companhia em nota.

Atualmente, o reservatório de Sobradinho (BA) encontra-se com 100% de seu volume útil, enquanto o reservatório da Usina de Itaparica está com 96,55% de sua capacidade.

O Diretor de Operação, João Henrique Franklin, destaca as ações operacionais e de segurança adotadas pela empresa, durante o período úmido, e registra que os níveis alcançados pelos reservatórios da Bacia do São Francisco serão essenciais para a segurança energética e hídrica do Nordeste nos próximos meses.