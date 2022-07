Chevrolet apresenta SUV elétrico que chegará ao Brasil

A Chevrolet revelou nos Estados Unidos a configuração elétrica do Blazer, modelo que vai estrear ano que vem nos Estados Unidos. Logo depois, será lançado em outros mercados importantes, entre eles o brasileiro - onde foi confirmado recentemente.

O mais novo SUV elétrico se destaca pelo visual esportivo e tecnologias inovadoras de bateria e propulsão.

De acordo com a empresa da General Motors, o veículo vai ser ofertado em múltiplas configurações de acabamento e desempenho, incluindo uma com mais 530 quilômetros de autonomia estimada com carga máxima.

A cabine mescla tecnologia com esportividade O visual externo do veículo é bastante arrojado

Entre as versões disponíveis, estarão as mais emblemáticas da Chevrolet, como a RS, focada em design, e a SS, que agrega mais performance. Será a primeira vez que a marca terá um veículo elétrico com esse diferencial. A tração poderá ser dianteira, traseira ou integral (AWD).

“O Blazer EV cria uma nova variante para SUVs elétricos, com opções e tecnologias intuitivas que ajudam a posicionar a Chevrolet na ponta de um dos segmentos que mais crescem entre os veículos zero emissão”, disse Scott Bell, vice-presidente da empresa na América do Norte.

ATENTA AO MERCADO

Incentivada pela forte demanda dos seus novos veículos elétricos, a Ford anunciou uma série de iniciativas para garantir a capacidade de suprimento de baterias e matérias-primas.

A ideia é viabilizar a sua meta de atingir um ritmo anual de 600 mil elétricos no final do ano que vem, e de mais de 2 milhões até o final de 2026. Entre os modelos que mais planeja comercializar estão o Mustang Mach-E, a F-150 Lightning e a Transit elétrica.

O fabricante espera que a taxa anual composta de crescimento de elétricos supere 90% até 2026, mais do que o dobro do crescimento previsto pela indústria global.

No Brasil, a empresa ainda não oferece nenhum modelo movido por baterias.

AJUSTES PONTUAIS

Um dos carros elétricos mais vendidos no mundo e o mais emplacado no Brasil em 2021, o Nissan Leaf acaba de ser atualizado.

Por fora, as diferenças são discretas: a dianteira tem nova grade, agora sem a barra cromada em "V". Já os faróis e lanternas trazem máscaras pretas.

A principal mudança é no sistema de recarga, que tem um novo plugue, agora no padrão europeu, que é o mais comum no Brasil.

A dianteira do Leaf foi atualizada e as rodas são novas

A propulsão é a mesma: o motor elétrico rende 150 cv de potência e 32,6 kgfm de torque, alimentado por baterias de íons de lítio de 40 kWh.

Com esse conjunto o Leaf tem autonomia de até 272 km. Apenas 44 concessionárias no Brasil vendem o carro, que custa R$ 293.790.

JAPONÊS VOADOR

A rivalidade da Honda com a Toyota no mercado brasileiro irá além da sobriedade dos sedãs e SUVs. Para o próximo ano, é esperada uma disputa do Civic com o Corolla, mas dessa vez com esportivos.

Depois da Toyota confirmar a chegada do GR Corolla no país, a Honda mostrou esta semana a nova geração do Type-R do Civic, que também virá para o Brasil.

O Type-R é uma versão do Civic mais esportiva que a Si

Anunciado pelo fabricante como o "Civic mais potente de todos os tempos", o Type-R ainda não teve seus dados técnicos divulgados, mas são esperados mais do que os 320 cv de potência da última geração.

Já o Civic convencional voltará ao país até o final do ano importado da Tailândia e com propulsão híbrida.

PICAPE ESPORTIVA

Nos Estados Unidos, o produto mais importante da Ford é uma picape, a F-150. É o modelo mais vendido daquele mercado e que ganhou recentemente uma versão elétrica - que tem uma longa fila de espera.

Mas a novidade do momento é a Raptor R, utilitário equipado com motor V8 5.2 supercharger de mais de 700 cv e 88 kgfm de torque, o mais poderoso da Ford Performance.

Configuração esportiva da F-150 ganhou um V8 com 710 cv

É similar ao do Mustang Shelby GT500, recalibrado para aumentar o torque em baixa e média rotação.

A Raptor R chegará ao mercado americano no final do ano por US$ 109.145, o equivalente a R$ 587.025.

Para o Brasil, a empresa anunciou que irá comercializar a F-150 pela primeira vez a partir de 2023.

CARRO POR ASSINATURA

A Kinto, empresa de mobilidade da Toyota, começou a incluir carros seminovos em seu serviço de assinatura, o One Personal.

A novidade faz parte das comemorações dos dois anos de operações da empresa no país. O usuário poderá contratar os seminovos por assinatura por períodos de 12 ou 24 meses.

De acordo com a Toyota, os veículos têm baixa quilometragem e são incorporados ao portfólio quando retornam do atendimento de frotas corporativas (One Fleet).

A assinatura é uma modalidade de aluguel que inclui no valor da mensalidade os custos de seguro, revisões e impostos.

A contratação pode ser feita nas concessionárias ou site da Kinto.

RANKING DE JULHO

Nas primeiras três semanas de julho, o veterano Gol, da Volkswagen, está liderando os emplacamentos com 7.611 unidades.

A segunda posição é da Fiat Strada (6.998), seguido pelo Chevrolet Onix (5.479) e Onix Plus (5.099).

Na Bahia, a Strada lidera com 354 licenciamentos e é seguida pelo Onix (190).