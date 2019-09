Chevrolet renova o Onix, que já está sendo oferecido por R$ 54 mil

A versão sedã do Onix, que era chamada de Prisma, agora é denominada Onix Plus

(Foto: Fabio Gonzalez/GM/Divulgação)

O Onix chegou ao mercado há sete anos e nos últimos quatro é o líder de vendas no mercado brasileiro. Mas chegou a hora da mudança e a Chevrolet apresentou uma nova geração para o hatchback e também para o sedã - que deixou de ser chamado de Prisma para se torna Onix Plus.

É o modelo de três volumes que abre as vendas e já está sendo oferecido por R$ 54.990, nesta versão (LT) o carro já conta com seis airbags e controle de estabilidade. Com motor turbo e transmissão automática o Onix Plus mais barato custa R$ 58.790. A configuração mais completa, a Premier, custa R$ 76.190 e inclui itens como alerta de ponto cego e carregador de celular por indução.

As vendas do hatch começam somente em novembro e o preço inicial será R$ 48.490 e vai até R$ 72.990 (Premier). O motor 1 litro turbo tem três cilindros e rende 114 cv com gasolina e 116 cv com etanol, sempre a 5.500 rpm. O torque máximo, atingido a 2 mil rpm, é de 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. O Onix de primeira geração continua sendo produzido e adotou o sufixo Joy. Mais detalhes e as impressões ao dirigir na próxima edição.

(Fabio Gonzalez/GM/Divulgação) (Fabio Gonzalez/GM/Divulgação) O interior foi ampliado e a central MyLink atualizada (Fabio Gonzalez/GM/Divulgação) Onix Plus tem porta-malas com capacidade para 469 litros (Fabio Gonzalez/GM/Divulgação) (Fabio Gonzalez/GM/Divulgação)

(Fabio Gonzalez/GM/Divulgação) (Fabio Gonzalez/GM/Divulgação) O interior foi ampliado e a central MyLink atualizada (Fabio Gonzalez/GM/Divulgação) Onix Plus tem porta-malas com capacidade para 469 litros (Fabio Gonzalez/GM/Divulgação) (Fabio Gonzalez/GM/Divulgação)

Velocidade na Bahia

Neste domingo (15) , o aeroporto de Feira de Santana estará fechado para pousos e decolagens, mas outras máquinas vão acelerar na pista. O evento, chamado de Burnout, vai começar às 8h30 da manhã e terá seis categorias, incluindo desde carros de motores aspirados aos sobrealimentados com turbo, compressor ou nitro.

(Foto: Matheus Dias/Divulgação)

Haverá ainda uma premiação para o veículo mais rápido no geral e para o mais incrível, independente da velocidade alcançada. Os carros terão suas velocidade aferidas quando percorrerem 804,5 metros da pista de 1.500m. Estão aptos para participar pilotos maiores de 18 anos com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e cédula desportiva emitida em 2019 pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Os ingressos custam R$ 80, com direito a meia entrada, e poderão ser comprados na bilheteria ou no sympla.com.br.

Nova Versão

O Kicks, modelo mais vendido na Nissan no país, ganhou uma versão limitada, a Special Edition. Serão somente 950 unidades, baseadas na configuração S e com duas opções de câmbio.

O interior da nova versão do Kicks tem detalhes na cor laranja

(Foto: Cris Oliveira/Divulgação)

O motor é o mesmo 1.6 utilizado para todas as opções do SUV, e os diferenciais são pintura em dois tons e espelhos retrovisores pintados em preto, mesma cor aplicada na grade dianteira. Por dentro, os bancos de tecido e os painéis das portas contam com detalhes em laranja. O painel dianteiro tem acabamento em material sintético e costura em laranja. Os preços sugeridos são de R$ 81.840, com câmbio manual, e R$ 88.840, com transmissão automática (CVT).

Mercado Premium

A BMW liderou as vendas de automóveis de luxo na Bahia em agosto com 23 emplacamentos. A Volvo ficou na segunda posição com 22 unidades e, a Mercedes-Benz, na terceira com 21 exemplares. Na sequência, vieram: Audi (19), Land Rover (15), Lexus (10) e Jaguar (5).

(Foto: Divulgação)

Entre os modelos, o Volvo XC60 foi o mais vendido com 12 emplacamentos, seguido pelo BMW X1 e Mercedes-Benz Classe C, ambos empatados com nove unidades cada. Na sequência, outro empate com oito unidades cada para o Land Rover Evoque e o Mercedes-Benz GLA.

Força extra

A Strasse, filial no país da alemã Oettinger, está oferecendo sua configuração para o Jetta GLI. Nesta edição especial, o sedã da Volkswagen ganhou mudanças no gerenciamento dos parâmetros do motor, passando a aplicar maior pressão nas turbinas, além de alterações no gerenciamento das trocas de marcha. A potência passou de 230 cv para 300 cv e o torque saltou de 35,69 kgfm para 46,90 kgfm.

A conversão custará a partir de R$ 13.900. A Strasse também confirma a vinda para o mercado nacional do Jetta R-line Oettinger 1.4 TSi em meados de setembro. A garantia é de até dois anos.

Autos no Instagram

Esta semana, no Instagram do @correio24horas, lançamos um desafio para descobrir qual o lançamento da Honda que o nosso editor Antônio Meira Jr. foi conhecer. Chega de mistério! Corre lá no Insta ou use o QR Code abaixo no seu celular e descubra.