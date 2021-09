Chico Buarque será indenizado por empresa que usou sua foto como meme

O cantor Chico Buarque será indenizado em R$ 25 mil por uma empresa de tecnologia que usou a foto do seu álbum ‘Chico Buarque de Hollanda’, de 1966, como um meme nas redes sociais.

O músico entrou com uma ação na justiça contra a Valor Tecnologia por usar sua imagem, sem autorização, em uma campanha publicitária. A decisão foi do 6ª Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro.

Popular na internet, a foto do primeiro disco de Chico mostra seu rosto com duas expressões: uma sorridente e a outra sisudo.

A publicação irregular da empresa aconteceu em março deste ano e foi excluída das redes sociais logo após o cantor entrar com um processo.