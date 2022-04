China importa menos e impacta mineração brasileira

Olho na China

A mineração brasileira sentiu a desaceleração nas compras do mercado chinês no primeiro trimestre deste ano. O país asiático é o principal destino dos produtos minerais brasileiros e reduziu as importações minerais. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021 a queda foi de 31% e em relação ao último trimestre do ano passado, de 29%, indicam dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Nos primeiros três meses do ano foram produzidos 200 milhões de toneladas de minérios, que resultaram em um faturamento de R$ 56 bilhões, além do recolhimento de R$ 1,5 bilhão em CFEM, os royalties da atividade. Nacionalmente, a queda nas exportações foi de 22,8%.

Diversidade é remédio

Na Bahia, a produção cresceu 8%, na comparação com o primeiro trimestre de 2021, porém caiu 18% em relação ao trimestre anterior. A arrecadação de Cfem na Bahia registrou elevação de 15%. “A Bahia continua na sua vertente de construção e mantendo-se em crescimento. Saiu do quinto para o quarto, depois terceiro e segue firme. Isso mostra a força da nossa mineração”, destaca Antonio Carlos Tramm, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). Para ele, a diversidade da produção baiana permite ao estado se manter em crescimento, mesmo com eventuais problemas no mercado de minério de ferro. Nacionalmente, o ferro respondeu por 58% do faturamento de toda a indústria da mineração, por 95% das exportações de minérios em toneladas e por 68% em dólar.

Motivos

Segundo o Ibram, entre os fatores que mais contribuíram para resultados inferiores da indústria mineral brasileira, estão: medidas de isolamento decretadas pela China em reação à pandemia de covid-19 em diversas cidades; queda na produção de minério de ferro, devido ao forte nível de chuvas em janeiro em Minas Gerais e desempenho abaixo do esperado em grandes unidades de produção no norte do país; manutenções em unidade produtivas; redução da demanda por minérios pelo governo chinês como medida de controle de preços e queda na produção de aço de várias siderúrgicas chinesas em resposta às medidas de controle de qualidade do ar durante as Olimpíadas de Inverno em fevereiro.

Novos investimentos

Os investimentos do setor mineral em cinco anos, de 2022 a 2026, são estimados em US$ 40,4 bilhões, sendo 46% já em execução. A Bahia é o destino de 15% do total, com quase US$ 6 bilhões previstos. Desse total expressivo, US$ 4,2 bilhões serão investimentos socioambientais e US$ 36,2 bilhões em produção e em infraestrutura. O minério de ferro receberá os maiores aportes até 2026: US$ 13,6 bilhões, à frente de minérios de fertilizantes US$ 5,75 bilhões e de bauxita US$ 5,56 bilhões.

A quinta e a sexta

O Assaí Atacadista definiu a próxima quinta-feira (dia 5) como a data da inauguração de sua 5ª unidade em Salvador, nos Barris. Além disso, a rede supermercadista também anunciou o Cabula como o local da sua 6ª unidade na capital baiana. Com o novo Assaí dos Barris, a companhia chega à marca de 19 lojas baianas, e ainda deverá inaugurar a sua 20ª unidade até o fim do 1º semestre na cidade de Teixeira de Freitas – região Sul do Estado. Salvador deverá ganhar ainda mais três unidades em breve, além do Cabula, com as três conversões dos antigos Extra Hipermercados. Com os planos, a empresa deve gerar mais de 5 mil novos empregos diretos e indiretos no estado entre 2022 e 2023, considerando as vagas geradas na fase de obras e na operação.

Voando alto

Pela primeira vez, o Salvador Bahia Airport, da Vinci Airports, vai oferecer voos para todas as capitais do Centro-Oeste do Brasil. Os voos são operados pela GOL Linhas Aéreas e as passagens já estão à venda no site da companhia e em agências de viagem. Somente a GOL irá operar 39 frequências semanais para região em julho. Serão 21 partidas para Brasília (DF), 13 para Goiânia (GO), além das três viagens sazonais para Cuiabá (MT) e uma para Campo Grande (MS). A capital mato-grossense tem um dos aeroportos mais próximos do complexo do Pantanal, que ganhou grande visibilidade por conta de uma produção televisiva gravada lá. Já Campo Grande é a porta de entrada para Bonito, cidade que é considerada um dos melhores para ecoturismo no mundo devido à exuberância de suas águas cristalinas e as possibilidades de mergulho fluvial. “Isso é bom para os baianos, que podem viajar com mais comodidade, e para os turistas, que terão mais facilidade em explorar todas as possibilidades que a Bahia oferece”, destaca o Gerente de Marketing e Promoção Aérea do Salvador Bahia Airport, Marcus Campos.

Eteno renovável

A Braskem e a Lummus Technology firmaram uma parceria para licenciar internacionalmente a tecnologia utilizada na produção de eteno renovável da Braskem. A parceria irá acelerar o uso de bioetanol na produção de químicos e plásticos, apoiando os esforços do setor para uma economia circular de carbono neutro. Pioneira na produção de resinas plásticas a partir de fonte renovável, a Braskem anunciou a meta de produzir 1 milhão de toneladas de polietileno I’m green™ bio-based até 2030.

Para as mães

Os shoppings baianos do Grupo JCPM estão apostando em promoções de “Compre e Ganhe” esquentar as vendas para o Dia das Mães. No Salvador Shopping, os clientes que realizarem R$600,00 em compras vão ganhar uma joia Monte Carlo em formato de coração (disponível de 27/04 a 08/05 ou enquanto durar o estoque) e concorrer a ingressos para um show exclusivo da “mainha” Ivete Sangalo (período 27/04 a 17/05). Já no Salvador Norte, entre os dias 28/04 e 08/05 ou enquanto durar o estoque, os clientes que realizarem R$300 em compras, terão direito a um par de brincos da Swarovski, marca austríaca, admirada no mundo todo pela elegância e brilho dos seus produtos. Nos dois shoppings, são válidas as compras realizadas nas lojas físicas e nas plataformas de vendas online. A expectativa é que haja um aumento das vendas e fluxo nos shoppings em torno de 15% quando comparado ao ano passado.

Seguros de vida

A MG Seguros registrou um aumento de 26,30% na contratação de seguro de vida na Bahia no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. “A pandemia mudou diversos comportamentos e um deles foi o maior entendimento sobre a importância de contar com um planejamento financeiro diante dos riscos”, explica João Manoel Rezende, superintendente da MAG na Bahia.