Chinês é preso na Bahia acusado de trabalhar para carteis de México e Colômbia

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta terça-feira (04), cidadão de nacionalidade chinesa e panamenha acusado de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. O suspeito estava em Caetité, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações provenientes do escritório da Interpol, nos Estados Unidos, o preso, de 48 anos, seria membro de organização internacional de lavagem de dinheiro em larga escala, tendo transferido recursos decorrentes do tráfico de drogas nos EUA e Europa para países da América do Sul e Central, e da Ásia.

Entre abril de 2016 e julho de 2017, teria lavado mais de novecentos mil dólares para carteis mexicanos e colombianos atuantes no tráfico internacional de drogas.

Os valores decorrentes da comercialização de drogas eram inseridos no sistema bancário dos EUA e, posteriormente, transferidos para contas em Hong Kong, controladas pelo preso.

A prisão preventiva foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal com base em representação do Escritório Central Nacional da Polícia Federal no Brasil, fundado no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e os EUA.