Chiquinho e Capa reforçam o Vitória contra o CRB

O técnico Geninho terá três reforços para o jogo contra o CRB, terça-feira (12), às 19h15, no Barradão. Recuperados de contusão, os laterais Chiquinho e Capa treinaram normalmente com o grupo na reapresentação do elenco, neste domingo (10), na Toca do Leão. Apesar de estarem à disposição, eles devem ficar como opção no banco de reservas.

Para enfrentar a equipe alagoana, o Leão deve ir à campo com o mesmo time que venceu em casa o Brasil de Pelotas, por 3x0, duas rodadas atrás. Suspenso no empate sem gols com o Paraná, na última sexta-feira (8), na Vila Capanema, em Curitiba, o zagueiro Everton Sena retorna à equipe e Zé Ivaldo começa entre os reservas. Com uma distensão ligamentar no joelho, o atacante Wesley segue fora, em tratamento.

O Vitória encerra a preparação para o jogo contra o CRB na segunda-feira (11) pela manhã, quando Geninho fará os últimos ajustes para encarar o 7º colocado da Série B, dono de 50 pontos. O rubro-negro soma 41, está no 13º lugar e pode acabar com o risco de rebaixamento nesta 35ª rodada.

Para isso acontecer, o Leão precisa vencer a equipe alagoana, torcer para que o Figueirense perca da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, e para que o Vila Nova não vença o Guarani, no Serra Dourada, em Goiânia.