Christian Cravo doa obras dele e de Mario Cravo Neto para reforma da Igreja do Pilar

(Divulgação)

Adriana e Christian Cravo lideram campanha para recuperar igreja

O artista visual Christian Cravo e o Instituto Mario Cravo Neto (IMCN) doaram duas obras de arte para a Igreja de Santa Luzia, também conhecida como Igreja do Pilar. A iniciativa visa angariar recursos para conserto do telhado do templo que está em total estado de deterioração. O artista e sua mulher Adriana Cravo, se juntaram aos amigos Luiza Ferraz, Vico Barbosa, Marcela Oliva e Rafael Dantas, e criaram um grupo que pretende levantar os recursos e parceiros para ajudar na reforma antes da próxima temporada das chuvas.

(Mario Cravo Neto/ IMCN)

Obra de Mario Cravo Neto foi doada pelo Instituto que leva o nome do artista

Patrimônio

A igreja, localizada no bairro do Comércio, é uma edificação construída em 1718 pela Irmandade do Pilar, composta na sua maioria por imigrantes galegos e portugueses que aportaram na capital baiana no século 18. O templo, que carece de muitas obras de restauro, é conhecido por abrigar uma fonte com água milagrosa. “Essa igreja, assim como tantas outras no estado, é uma das joias do nosso patrimônio histórico e necessita de muita reforma”, diz o artista.

(Christian Cravo)

Obra de CC está à venda para angariar fundos para igreja

Sociedade Civil

De acordo com os Cravo, esta é uma ação que visa envolver a sociedade civil em torno da arte e da preservação do patrimônio. “Estamos buscando adesões para fortalecer esta corrente que tem como principal objetivo promover benfeitorias no patrimônio artístico e arquitetônico da Bahia e incentivar outros grupos a se organizarem neste sentido”, explica Adriana Cravo. As obras serão vendidas pelo pároco Renato.



(Divulgação)

Pedro Imbassahy comanda comemorações dos 25 anos do Lôro

A lôra que faltava

Para brindar os 25 anos do grupo Lôro, a cervejaria Colorado criou uma edição especial para marcar a data. A cerveja, batizada de Lôra, é uma lager de malte de cevada, lúpulo e extrato de casca de laranja com o DNA praiano. A série especial não será comercializada, as garrafas serão distribuídas com clientes e parceiros do grupo liderado por Pedro Imbassahy. Ainda surfando na onda das bodas de prata, a Soul Dila criou duas estampas que homenageiam a rede de restaurantes que começou como barraca de praia. Ao contrário da cerveja, as camisetas serão comercializadas nas lojas da marca baiana.

Carnaval das letras

O movimento SobreGentes, que compartilha histórias sobre gente de verdade no Instagram (@sobregentes), prepara seu 6º livro: Folia - Histórias de Carnaval. A obra é uma homenagem ao Carnaval de Salvador, que não acontecerá em 2021, e reunirá histórias de outros carnavais, num grande #tbt de experiências e lembranças vividas por pessoas que fazem a festa acontecer. Entre os nomes confirmados estão Armandinho, Margareth Menezes e Felipe Pezzoni. O livro será lançado na próxima e tem parte das vendas revertida para a Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), que atua na assistência a pessoas com o HIV/AIDS.

(Divulgação)

Cineasta Gabriel Bico integra o projeto Lab Cine

Lente de aumento

Com o objetivo de oferecer conhecimento e estimular ideias sobre o cinema, os jovens cineastas Diego Haase, Gabriel Bico, George Diniz, Djalma Calmon e Mateus criaram o Lab Cines, projeto que chega a sua segunda edição com a realização da oficina Lab Cines – Olhares de Retomada, voltado à pesquisa e experimentação audiovisual. A oficina - que será gratuita e terá 15 vagas - terá duração de dois meses e segue a natureza da construção de um projeto cinematográfico. Os interessados participarão de um processo de seleção com um olhar sensível para as visíveis desigualdades sociais. Os que apresentarem um planejamento de projeto, terão direito a uma ajuda de custo para a realização do seu filme durante o curso.

(Divulgação)

Samantha Tosto faz show no La Mássima e lança EP

Música & Gastronomia I

A cantora Samantha Tosto se apresenta nesta quinta-feira (4), na filial do restaurante La Mássima, que está funcionando durante o verão na Vila Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Na segunda quinzena deste mês, a artista lança o EP Sonho de Verão no seu canal no YouTube.



(Foto:Bruno Laranjeira/Divulgação)

Os gêmeos Ricardo e Rafael Cal comandam novo projeto na Contorno

Música & Gastronomia II

Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, inauguram no próximo dia 11, a Vila do Bem, projeto musical e gastronômico que funcionará durante o verão na Casa Cloc, na Avenida Contorno.

(Bocciaphoto/Divulgação)

Ator Thiago Almasy estreia atrás das câmeras

Cinema em dose dupla

O ator Thiago Almasy, que ficou conhecido com o personagem Junior, da dupla Junior & Mainha, vai estrear em dose dupla no cinema. No longa Eu Empresa (dirigido por Leon Sampaio e Marcus Curvelo), que foi exibido esta semana no Festival de Cinema de Tiradentes, ele interpreta um coach. Já no próximo dia 8, o artista inicia as filmagens do seu curta-metragem Via Láctea, que marca sua estreia como diretor.