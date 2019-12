Chuva cancela shows da madrugada no Festival Virada; programação de hoje está mantida

A chuva forte que caiu sobre Salvador na noite desta segunda-feira (30) atrapalhou a alegria de quem estava no Festival Virada Salvador, na Boca do Rio. O mau tempo começou na região por volta das 23h, quando o cantor sertanejo Gusttavo Lima se apresentava. A programação para esta terça-feira (31) está mantida.

Durante o show do Harmonia do Samba, que aconteceu antes de Gusttavo Lima, caiu uma chuva fraca. Ela voltou horas depois mais intensa e demorada. Foi mais de 1h de mau tempo, mas o sertanejo conseguiu concluir o show por volta das 0h30. Ele saiu e nenhum outro artista ocupou o espaço.

A água acabou formando uma poça gigante na frente do palco, e o público precisou recuar mais de 10 metros. Policiais militares fizeram um cordão de isolamento para evitar acidentes. Enquanto isso, bombeiros verificavam as condições do palco. A chuva parou e a organização do evento informou que os shows continuariam.

Às 2h30, ou seja, 2h depois da interrupção, o DJ Alok subiu ao palco e deu as primeiras músicas. Mas a chuva voltou ainda mais forte. Cerca de 20 minutos depois o artista informou que teria que cancelar a apresentação.

Às 3h30, os organizadores divulgaram uma nota informando que os últimos shows da noite foram cancelados por uma questão de segurança. A programação para esta terça (31) e quarta (1º) está mantida.

(Foto: Divulgação)

Por causa das fortes chuvas, o nível de alerta da Defesa Civil foi elevado para o máximo. Até as às 6h15, foram registradas 30 ocorrências entre alagamentos, árvore caída e alagamento de imóvel.