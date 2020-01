Chuva de milhões para o Instituto Gerir

Um dos principais alvos da Operação Calvário, que desbaratou um esquema de corrupção e desvios de verbas públicas na Paraíba, o Instituto Gerir recebeu cerca de R$ 65 milhões do governo da Bahia entre dezembro de 2017 e agosto de 2019, de acordo com levantamento feito pela Satélite na página de Transparência do Poder Executivo.

Os repasses se referem ao contrato firmado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) com o instituto, selecionado para administrar o Hospital Regional da Costa do Cacau, em Ilhéus. A maior parte dos pagamentos - aproximadamente R$ 58 milhões - foi realizada de janeiro a dezembro de 2018, quando a entidade deixou o comando do hospital, hoje gerido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar.

Procurada, a Sesab disse que todo pagamento para organizações sociais “são auditados e refletem o atingimento de metas” e que “o serviço prestado pelo Instituto Gerir na fase inaugural do Hospital do Cacau seguiu a mesma regra”.

Ficha corrida

À época, a Sesab alegou que o Instituto Gerir foi selecionado “na condição de uma das maiores organizações sociais de saúde do país”, com experiência de administrar 14 unidades públicas em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão e Paraíba. Quando foi escolhida a entidade já enfrentava denúncias em estados onde prestava serviços a governos e prefeituras.

Segunda mira

Presa pela Operação Faroeste e afastada do cargo, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago está sendo investigada também em um caso oriundo da Lava Jato. Segundo fontes ligadas às duas operações, há indícios de que ela atuou para enterrar um inquérito contra o senador Jaques Wagner (PT) relativo à Lava Jato.

Passo lento

Em julho de 2017, o Supremo remeteu ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) a denúncia de que Wagner teria recebido propina de US$ 12 milhões da Odebrecht. Então presidente do TJ, Maria do Socorro só enviou em janeiro o caso ao MP estadual, que o arquivou em abril

Rota de colisão

Em uma reunião tensa, a bancada da oposição na Assembleia Legislativa decidiu, por ampla maioria, votar a favor do projeto de lei que altera o plano de carreira da PM, aprovado ontem por 57x4. Na ocasião, os deputados Capitão Alden (PSL), Soldado Prisco (PSC), Luciano Simões Filho (DEM) e Targino Machado (DEM), líder da bancada, se posicionaram duramente contra o apoio do bloco à proposta, mas foram vencidos pelos nove outros parlamentares presentes ao encontro.

Bloco da ponte

Na tentativa de capitalizar a Ponte Salvador-Itaparica no Bonfim, o vice-governador João leão (PP) distribuiu camisas para integrantes do seu cortejo, com a imagem do projeto e a frase “A bonitona vem aí”. Leão é famoso por chamar as pessoas de “bonitão e bonitona”.