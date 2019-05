Chuva deixa 350 desalojados em Lauro de Freitas 

Mais de 350 pessoas ficaram desalojadas por conta de alagamentos provocados pela chuva, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O dado foi divulgado na manhã deste sábado (11), pela Defesa Civil do município, que informou também que os moradores foram abrigados em escolas e templos religiosos.

Nas últimas horas, cinco árvores caíram e interditaram vias importantes como a Rua Gerino de Souza Filho e Avenida Luiz Tarquínio. No Centro, houve a queda de muro e destelhamento de casas. Em nota, a prefeitura informou que está estudando a necessidade de decretar estado de emergência.

(Foto: Reprodução)

“Neste momento a prefeita Moema Gramacho, que passou toda a noite e madrugada deste sábado percorrendo áreas afetadas e coordenando as providências, está reunida com as secretarias locais e a Defesa Civil do Estado para avaliar a decretação de Estado de Emergência no município”, diz a nota.

Segundo o Município, o bairro mais afetado foi Portão onde o Córrego dos Irmãos inundou casas. É desse bairro a maioria dos desalojados, levados por equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (SEMDESC) para escolas da região. A secretaria disse que providenciou colchões, cobertores e alimentos para as famílias abrigadas.

Na avenida Estrada do Coco, uma das principais do Município, as águas do Rio Ipitanga transbordaram e cobriram a ponte. Agentes da Secretaria de Trânsito Transporte e Ordem Pública (SETTOP) estiveram no local e acharam mais seguro interditar a travessia no sentido litoral.

O trânsito foi desviado para ruas do centro gerando um grande engarrafamento. A SETTOP recomenda que os motoristas que vierem de Salvador sentido litoral utilizem a Via Metropolitana.

Já na Lagoa da Base ruas e casas foram inundadas. Foi necessário o uso de caminhão de hidrojateamento para desentupir bueiros e abrir valas para o escoamento das águas. Itinga e Caji também foram afetados com queda de árvores e de muro, e alagamento de vias. Nestes bairros a Defesa Civil distribuiu lonas para cobertura das áreas de risco.

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

A prefeitura informou que desde o início desta gestão, foram executadas ações de prevenção como o desvio do Canal dos Irmãos, na Rua Jackson Costa (entrada de Vilas do Atlãntico), alargamento do Canal do Horto, construção de contenção de encostas, desobstrução de rios e córregos.

O maior investimento está sendo feito no Projeto de Macrodrenagem do Rio Ipitanga que prevê a construção de grandes reservatórios para receber as águas em época de muita chuva. A expectativa é de que isso vai beneficiar as áreas mais centrais.

Os moradores que estiverem em situação de emergências, devem ligar para a Defesa Civil do município através dos números: (71) 3379-4843 / 3288-8628 ou 199.