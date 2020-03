Chuva derruba pelo menos seis árvores em Salvador

A chva que atingiu Salvador durante a madrugada desta terça-feira (24) e até o início da manhã derrubou pelo menos seis árvores na capital. De acordo com boletim de ocorrências da Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas cinco quedas no Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras, Itapuã, Barra e Pau da Lima. Além disso, a equipe do CORREIO encontrou uma árvore caída sobre a pista da Avenida Vasco da Gama, na ladeira que dá acesso à Avenida Bonocô.

Das 14 ocorrências atendidas pela Codesal, além das cinco quedas de árvore, houve quatro deslizamentos de terra, duas ameaças de deslizamento, dois desabamentos de muro e um desabamento parcial. Não há, até às 10h deste terça, registro de feridos na capital baiana.

Houve ventania e, durante a madrugada, a temperatura caiu, chegando a 24,4ºC, por volta das 6h, na região da Pituba Por lá, foi onde mais ventou. Segundo dados disvulgados pela Codesal, a velocidade do vento chegou aos 28km/h por volta das 23h desta segunda-feira (23) e também às 3h da madrugada desta terça.

Mesmo com temperatura mais baixa e com vento, a Pituba não aparece entre os dez bairros com maior registro de chuva na madrugada. Segundo a Codesal, a Ilha de Maré foi onde mais choveu: 97,4mm durante a madrugada. Em seguida, aparecem o Centro (79,5mm), Nova Brasília (73,6mm), Palestina (71,6mm), CAB (62,1mm), Liberdade (62mm), Sete de Abril (61,6mm), Monte Serrat (59,4mm), Mirante de Periperi (57mm) e Tancredo Nevves (53mm).