Chuva desvia quatro voos que iriam pousar no aeroporto de Salvador

Além do metrô e dos aplicativos de transporte, a chuva também está atrapalhando quem planejava vir de avião para Salvador. Segundo a assessoria do Aeroporto de Salvador, quatro voos precisaram pousar em outras cidades.

São eles: Latam 3476,com origem em Guarulhos, que alternou para Maceió; Gol 1556, que também partiu de Guarulhos e pousou, alternand para Aracaju; Gol 2024, vindo do Galeão, no Rio de Janeiro, e pousando em Aracaju.

Os passageiros que estão nesses quatro voos devem ser colocados em outros aviões com o destino a Salvador.

A assessoria do aeroporto também comunicou que a pista está operando dentro do padrão de normalidade, com a decisão de realizar o pouso ou a decolagem cabendo ao piloto de cada aeronave.