Chuva em Salvador: só hoje choveu mais da metade do previsto para o mês inteiro

A forte chuva que cai sobre Salvador desde a madrugada desta terça-feira (26) fez a cidade atingir o nível esperado para todo o mês de novembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somente nas últimas nove horas, já choveu cerca de 65,2 mm.

Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudia Valéria Silva, a chuva que cai em Salvador já atingiu o total previsto para todo o mês de novembro, que era de 106 mm.

Entre as 0h desta terça-feira até a às 9h, choveu cerca de 65,2 mm em toda a cidade. Até a última atualização do sistema de previsão do Inmet, o total previsto para o mês foi atingido às 9h da manhã de hoje, com 105,7 mm se chuva acumulada.

Para o restante do dia, ainda de acordo com meteorologista, a previsão é de continuidade de chuva por toda a cidade.

Segundo o relatório divulgado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), atualizado até às 9h06, nas últimas 12 horas o bairro com maior acúmulo de chuva foi Bom Juá, com 153,4 mm registrados, seguidos de Santa Luzia (146,8 mm), e Liberade (146 mm).

As sirenes de emergência foram acionadas nas localidades da Baixa de Santa Rita, Calabetão, Bom Juá, Vila Picasso, Voluntários da Pátria e Baixa do Cacau.

O diretor-geral da Codesal, Soathenes Macedo, reforçou o pedido para que as pessoas que moram nos locais onde as sirenes foram acionadas que evacuem suas casas e procurem locais seguros.

"As comunidades que estão em áreas de risco devem evacuar suas residências e procedam sua ida para locais seguros. Há uma mudança de nível para alerta máximo, devido a uma notificação do Cemadec de risco alto para deslizamentos e chuva muito forte para as próximas horas do dia", reforçou.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier