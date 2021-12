Chuva intensa no extremo oeste da Bahia derruba estrutura de igreja centenária

Parte da fachada da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na cidade de Santana, no extremo oeste da Bahia, desabou, na manhã desta quinta-feira (23), por causa do temporal que atinge a cidade.

A estrutura da igreja centenária não aguentou a ventania e chuva forte e acabou cedendo, destruindo ainda os portões da paróquia. Parte do entulho caiu na pista, mas nenhum veículo foi atingido.As informações são da TV Bahia.

O caso ocorreu por volta das 8h e, de acordo com moradores, pessoas caminhavam pela rua no momento da queda, mas ninguém foi atingido. A área foi isolada para evitar outros acidentes.

O temporal atinge várias cidades da região e moradores disseram que, no momento do desabamento, chovia há pelo menos 15 horas seguidas no município.

Situação emergencial

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou nesta quinta-feira (23) que nesse mês de dezembro já são 66 municípios da Bahia atingidos pelas chuvas que se encontram em Situação de Emergência. Na manhã desta quinta-feira (23), eram 3.788 desabrigados e 10.955 desalojados. Foram registrados ainda 278 feridos e 17 óbitos registrados desde 4 de dezembro.

O último deles foi de uma criança de um ano, picada por uma cobra, no município de Prado. De acordo com o Vigedesastres, serviço do Ministério da Saúde, a vítima foi atacada na segunda-feira (18) e morreu nessa quarta-feira (22). O total de pessoas afetadas já é superior a 370 mil (379.132).

Municípios em situação de emergência devido às fortes chuvas – 2021:

1. Alcobaça

2. Amargosa

3. Amélia Rodrigues

4. Anagé

5. Andaraí

6. Apuarema

7. Baixa grande

8. Belmonte

9. Boa Vista do Tupim

10. Camacan

11. Canavieiras

12. Caravelas

13. Cocos

14. Conceição do Almeida

15. Encruzilhada

16. Eunápolis

17. Guaratinga

18. Iaçu

19. Ibicuí

20. Ibirapuã

21. Iguaí

22. Ilhéus

23. Ipiaú

24. Itabela

25. Itaberaba

26. Itabuna

27. Itacaré

28. Itagimirim

29. Itajuípe

30. Itamaraju

31. Itambé

32. Itanhém

33. Itapé

34. Itapebi

35. Itapetinga

36. Itaquara

37. Itarantim

38. Jaguaquara

39. Jequié

40. Jiquiriçá

41. Jucuruçu

42. Laje

43. Lajedão

44. Lençóis

45. Macarani

46. Maragogipe

47. Marcionílio de Souza

48. Mascote

49. Medeiros Neto

50. Mucugê

51. Mucuri

52. Mundo Novo

53. Mutuípe

54. Nova Viçosa

55. Novo Horizonte

56. Porto Seguro

57. Prado

58. Ribeira do Pombal

59. Ruy Barbosa

60. Santa Cruz Cabrália

61. Teixeira de Freitas

62. Teolândia

63. Ubaíra

64. Uruçuca

65. Vereda

66. Vitória da Conquista