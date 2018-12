Chuvas causam prejuízo de R$ 7 milhões no Vale do São Francisco

Foto: Divulgação

As chuvas que têm caído na região do Vale do São Francisco, nas regiões de Juazeiro e Petrolina, causaram prejuízos de R$ 7 milhões a produtores de uva, com perdas de 650 toneladas da fruta, em apenas seis dias de precipitação.

O cenário dos parreirais no momento é de muitas frutas perecendo, sem ter como serem colhidas. Trabalhadores estão parados, esperando que a chuva pare e possa ver o que dá para aproveitar.

De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, 35% da produção de uva que estava pronta para colheita foi comprometida com a chuva, que registrou uma média de 90 milímetros nas regiões de fazendas.

Com as chuvas, a vazão do Rio São Francisco no lago de Sobradinho (norte da Bahia) chegou está em 1.800 metros cúbicos por segundo, segundo relatório desta sexta-feira (7) da Agência Nacional de Águas (Ana). Sobradinho está com 27% da capacidade.

“A maioria das variedades de uva não suporta tanta água”, comenta o gerente executivo do sindicato Flávio Diniz.

Na região, a produção de uva (do tipo mesa) e manga, ambas exportadas para Europa, Estados Unidos e Ásia, dura todo o ano.

Segundo Diniz, os prejuízos dos últimos seis dias se concentram nas frutas que seriam colhidas para o consumo interno durante o Natal, e os prejuízos podem se estender para 2019.

“Os produtores já vêm se preparando há algum tempo para a safra 2019.1, só que a uva tem um ciclo, ela obedece a tratos culturais. E por conta da chuva poderá existir uma redução de produtividade”, disse ele.

Diniz afirma que os prejuízos na região só não são maiores porque os produtores já haviam colhido a maior parte da produção e começaram a tomar as providências para minimizar os prejuízos.

“Eles vão agora se preocupar com um novo planejamento para atender as demandas da fruta em 2019, por conta desse período chuvoso”, declarou.

No Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, a Fazenda Ara Agrícola cultiva 175 hectares de uva de mesa e, nesse período de chuva, tinha 14 mil quilos da fruta para serem colhidos.

De acordo com o gerente de campo da propriedade, Ivan Lopes, as perdas na fazenda alcançam 40%. Na Ara Agrícola, apenas 20% do planejamento para esta semana foram executados.

“A maioria das uvas que se perderam eram da variedade Crimson, um tipo de uva que não aguenta chuva, então elas apodreceram e nós estamos com uma perda aí de no mínimo R$ 50 mil”, afirmou.

“Quando contamos a diária com a mão de obra parada o prejuízo cresce mais ainda. O trabalhador rural não pode trabalhar durante a chuva; quando ela passa, eles também não podem entrar na área de plantação porque ela está molhada”, acrescenta Lopes.

Para o final de semana, na região do Vale do São Francisco, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado durante o dia e pancadas de chuvas isoladas durante a noite.