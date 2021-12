Chuvas deixam rastro de destruição no sul da Bahia e país se solidariza

As chuvas deram uma trégua no sul da Bahia e os estragos puderam ser vistos de melhor forma. E a conclusão é de uma destruição que levará anos para ser remediada. Ao todo, 299.360 pessoas foram afetadas pela chuva de alguma forma. Entre as cidades mais afetadas estão Itamaraju, Jucuruçu, Prado, Itanhém e Medeiros Neto.



De acordo com balanço divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec) na sexta-feira (17), 14 pessoas morreram em decorrência das chuvas e quase 300 sofreram ferimentos. Até o momento, 63 municípios baianos estão em situação de emergência por causa da chuva, desde o início de novembro. De acordo com a Sudec, 7.402 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram de apoio das prefeituras e 21.564 ficaram desalojadas, o que significa dizer que também tiveram que abandonar seus imóveis, mas não necessitaram de abrigo.



Foi iniciado, na quarta-feira (15), o trabalho de triagem para a construção e reconstrução de imóveis afetados pelas chuvas, conforme decidido em reunião no gabinete avançado do Governo do Estado instalado na cidade de Itamaraju. Equipes das coordenações Social e de Engenharia da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) continuam em campo nas áreas afetadas.



Além da construção de novas casas, o que deverá acontecer em novas áreas com maior segurança e menor risco de novos alagamentos, também será planejada a recuperação de residências que tiveram danos menores, sem comprometimento da estrutura. Para a recuperação, os trabalhos serão executados em parceria do Governo do Estado com os Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura.

No mesmo dia, o governador Rui Costa sancionou o projeto de lei que libera R$ 20 milhões em financiamentos para atender os comerciantes que tiveram prejuízos por causa da chuva. Os empréstimos de até R$ 150 mil não terão cobrança de juros.



De acordo com o g1, vinte e seis empresas parceiras do governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), doaram cestas básicas, vestuários, água mineral para consumo, entre outros itens, para apoio aos municípios no socorro às vítimas das fortes chuvas. Famosos, como o youtuber Felipe Neto, também fizeram doações, no caso dele de R$ 100 mil. A rede Magazine Luiza anunciou a doação de 500 fogões, 500 geladeiras e mil colchões.

Anvisa libera vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a inclusão de crianças de 5 a 11 anos na bula da vacina da Pfizer contra a covid-19. A decisão foi anunciada na manhã de quinta-feira (16). "Não há relato de nenhum evento adverso sério, de preocupação, não há relato relacionado a casos muito graves ou mortalidade por conta da vacinação comparado com placebo. Esse perfil de segurança é importante e a agente sabe que essa é uma das maiores preocupações na hora de extrapolar uma vacina para a população pediátrica", afirmou o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) da Anvisa, Gustavo Mendes. Irritado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que iria divulgar os nomes dos servidores que aprovaram o uso da vacina. A ameaça foi repudiada pela Anvisa.

Delegado afastado

O delegado Rhudson Barcelos foi afastado da investigação sobre as mortes de mãe e filha em Guanambi, no sudoeste baiano. A decisão aconteceu após um protesto em frente à delegacia por conta de comentários do delegado ligando o crime às roupas que as vítimas usavam quando foram assassinadas. Alcione Malheiros Teixeira Ribeiro, 42 anos, e Ana Júlia Teixeira Fernandes, de 16, foram mortas no domingo (12). Rhudson falou à imprensa local em coletiva na segunda-feira (13) e disse que as roupas das vítimas teriam chamado a atenção do suspeito, que já foi preso.



Morte estranha

A morte do servidor do Tribunal de Contas do Município (TCM) Antônio José Trocoli da Silveira, de 56 anos, na noite quarta-feira (15) por policiais militares, em Salvador, é cercada de fatos estranhos. Alguém ameaçar policiais com uma arma de brinquedo, após estar com armas apontadas para si é pouco crível, ainda mais com a idade do servidor. A Corregedoria da PM e o Ministério Público já iniciariam investigação. No Instagram do CORREIO*, leitores lembraram que mortes semelhantes acontecem em favelas e são ‘esquecidas’.



Comcar joga a toalha

A pouco mais de dois meses para o início do Carnaval 2022, o presidente do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), Flávio Souza, acredita que não há mais condições de realizar a festa. Desde o mês passado, artistas de peso vêm anunciando que abriram mão da folia. Na quarta-feira (15), Souza disse que os empresários “jogaram a tolha” e que o setor está convencido de que o evento não ocorrerá. Ele criticou a morosidade do poder público para tomar uma decisão e disse que o cancelamento anunciado por diversos artistas é por uma questão contratual.

Ômicron começa a fazer vítimas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou na segunda-feira (13) que pelo menos uma pessoa morreu após ser infectada pela variante Ômicron no Reino Unido. A confirmação da morte pela nova variante foi revelada por Johnson durante uma visita a um centro de vacinação em Londres. O secretário de Saúde britânico, Sajid Javid, disse que a nova cepa do coronavírus estava se espalhando a uma "taxa fenomenal" e agora era responsável por cerca de 40% das infecções em Londres. Em São Paulo, participantes de uma festa a qual um paciente com a variante ômicron da Covid-19 frequentou antes de descobrir que estava com a doença são monitorados. Dos 90 avaliados, 22 testaram positivo para a covid, mas ainda não se sabe se com a variante ômicron.

